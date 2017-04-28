Вкладчики омского банка "Сибэс" получат страховые выплаты

Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, АО "Банк "Сибэс" являлось участником системы обязательного страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 12 мая 2017 года. До этого времени Агентство обязуется разместить всю необходимую информацию о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате возмещений по вкладам. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 % суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

Напомним, лицензия у омского банка "Сибэс" отозвана сегодня. Причина - нарушение законодательства, регламентирующего банковскую деятельность. По данным Центробанка, уставной капитал кредитного учреждения - 5,9 млн руб. Он не менялся с 1998 года. В состав акционеров входят несколько юридических лиц, зарегистрированных в разных регионах России. Есть и кипрская компания "Ченнэлиа Холдингс Лимитед". Акции организации также принадлежат физическим лицам, зарегистрированным в Москве, Кемерово, Ивановской области. В Омске, судя по информации сайта, у банка два дополнительных и один головной офис.