Вкладчики омского банка "Сибэс" получат страховые выплаты
Экономика  •  28 апреля 2017, 17:07, последнее обновление 28 апреля 2017, 17:14  •  печать

Вкладчики омского банка "Сибэс" получат страховые выплаты

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Банк "Сибэс", лишённый лицензии, являлся участником программы страхования вкладов. В ближайшие дни Агентство по страхованию вкладов готовится принимать от клиентов кредитного учреждения заявления о выплатах. Они начнутся до 12 мая.

Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, АО "Банк "Сибэс" являлось участником системы обязательного страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 12 мая 2017 года. До этого времени Агентство обязуется разместить всю необходимую информацию о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате возмещений по вкладам. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 % суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

Напомним, лицензия у омского банка "Сибэс" отозвана сегодня. Причина - нарушение законодательства, регламентирующего банковскую деятельность. По данным Центробанка, уставной капитал кредитного учреждения - 5,9 млн руб. Он не менялся с 1998 года. В состав акционеров входят несколько юридических лиц, зарегистрированных в разных регионах России. Есть и кипрская компания "Ченнэлиа Холдингс Лимитед". Акции организации также принадлежат физическим лицам, зарегистрированным в Москве, Кемерово, Ивановской области. В Омске, судя по информации сайта, у банка два дополнительных и один головной офис.

Теги  •  #вклад #лицензия #страхование #Центробанк

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  28 апреля 2017, 19:52

Опять очередной банк обвалился, физическим лицам то хорошо со страховкой, амкак быть юридическим

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