Омские приставы ловят маршрутки

С 1 мая к традиционным рейдам администрации города по выявлению нелегальных перевозчиков присоединились сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Они будут проверять документы, дающие право на осуществление перевозок пассажиров. Кроме того, в ходе проверок будут выявляться лица, имеющие задолженности по налоговым платежам, неоплаченным штрафам и алиментам.

Также сотрудники УГАДН по Омской области выявляют случаи посадки и высадки пассажиров в неположенном месте, отсутствия транспортной карты, несоответствия класса транспортного средства карте маршрута, отсутствие расписания и схемы движения, информации о перевозчике и водителе в салоне транспортного средства, выпуска в линию транспортного средства, не прошедшего техосмотр, отсутствия лицензии.