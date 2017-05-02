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Омские приставы ловят маршрутки
Общество  •   2 мая 2017, 16:40, последнее обновление 2 мая 2017, 16:40  •  печать

Омские приставы ловят маршрутки

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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов участвуют в рейдах по выявлению нелегальных перевозчиков.

С 1 мая к традиционным рейдам администрации города по выявлению нелегальных перевозчиков присоединились сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Они будут проверять документы, дающие право на осуществление перевозок пассажиров. Кроме того, в ходе проверок будут выявляться лица, имеющие задолженности по налоговым платежам, неоплаченным штрафам и алиментам.

Также сотрудники УГАДН по Омской области выявляют случаи посадки и высадки пассажиров в неположенном месте, отсутствия транспортной карты, несоответствия класса транспортного средства карте маршрута, отсутствие расписания и схемы движения, информации о перевозчике и водителе в салоне транспортного средства, выпуска в линию транспортного средства, не прошедшего техосмотр, отсутствия лицензии.

Теги  •  #маршрутки #приставы

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  2 мая 2017, 17:03

Нужно не выявлять посадку и высадку в несанкционированных местах, а ставить остановки в удобных для людей точках.

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