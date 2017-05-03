Жизнь в Омске самая дешёвая в Сибири

Одни и те же товары и услуги омичам обходятся дешевле, чем жителям соседних городов.

Статистики подсчитали индекс стоимости жизни (ИСЖ) в Омске за 2016 год. Этот показатель характеризует отношение стоимости набора товаров и услуг в отдельном городе к среднероссийскому значению. Таким образом, ИСЖ даёт возможность сравнить, насколько дороже или дешевле один и тот же набор продуктов в разных регионах России.

Как отмечает Омскстат, индекс стоимости жизни в Омске не меняется с 2014 года и составляет 0,85 раза. То есть стоимость единого набора товаров и услуг в нашем городе на 15 % дешевле, чем в среднем по России. Более того, ИСЖ оказался ниже, чем в других городах Омской области - Исилькуле (0,90) и Таре (0,94). Дешевле, чем в Омске, жить в Калачинске (0,84).

Среди территориальных центров субъектов Сибирского федерального округа Омск оказался лидером по дешевизне продуктов и услуг. Близки к нашему городу Кемерово (0,88) и Барнаул (0,90). Дороже всего в Сибири жить в Красноярске (1,01), Новосибирске (1,02) и Горно-Алтайске (1,09).

Добавим, что по уровню зарплат Омская область занимает предпоследнее место в Сибирском федеральном округе. Средний заработок омича в 2016 году составил 24 824 руб. Меньше получают только жители Алтайского края - 19 337 руб.