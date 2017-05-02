Омский "Мостовик" остаётся самым крупным должником по заработной плате

На сегодняшний день долг по заработной плате обанкротившегося производственного объединения "Мостовик" составляет 600 млн руб. Этот долг предполагается погасить за счёт реализации имущества предприятия. Сейчас конкурсным управляющим завершается оценка объектов "Мостовика", находящихся в Забайкальском и Приморском крае, Калининградской и Омской областях. В прокуратуре уверены, что после продажи имущества НПО задолженность удастся погасить.

- Ориентировочная стоимость имущества позволяет говорить о том, что после реализации задолженность должна быть погашена, - сообщил старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав граждан Дмитрий Леонов. - Количество людей, которые ждут денег, достаточно существенное - не менее десяти тысяч. Но эта цифра постоянно меняется. Предприятие сейчас всё равно в той или иной степени функционирует. Есть, например, обособленное подразделение - завод металлоконструкций, где работает около тысячи граждан. И там у нас возникают вопросы по своевременным выплатам.

Добавим, что ранее в результате принятых прокуратурой и конкурсным управляющим мер удалось погасить долг по заработной плате на сумму более трёх млрд руб.