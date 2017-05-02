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Омский "Мостовик" остаётся самым крупным должником по заработной плате
Экономика  •   2 мая 2017, 13:39, последнее обновление 2 мая 2017, 13:41  •  печать

Омский "Мостовик" остаётся самым крупным должником по заработной плате

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В омской прокуратуре рассказали, как НПО "Мостовик" собирается гасить долг по заработной плате в 600 млн руб.

На сегодняшний день долг по заработной плате обанкротившегося производственного объединения "Мостовик" составляет 600 млн руб. Этот долг предполагается погасить за счёт реализации имущества предприятия. Сейчас конкурсным управляющим завершается оценка объектов "Мостовика", находящихся в Забайкальском и Приморском крае, Калининградской и Омской областях. В прокуратуре уверены, что после продажи имущества НПО задолженность удастся погасить.

- Ориентировочная стоимость имущества позволяет говорить о том, что после реализации задолженность должна быть погашена, - сообщил старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав граждан Дмитрий Леонов. - Количество людей, которые ждут денег, достаточно существенное - не менее десяти тысяч. Но эта цифра постоянно меняется. Предприятие сейчас всё равно в той или иной степени функционирует. Есть, например, обособленное подразделение - завод металлоконструкций, где работает около тысячи граждан. И там у нас возникают вопросы по своевременным выплатам.

Добавим, что ранее в результате принятых прокуратурой и конкурсным управляющим мер удалось погасить долг по заработной плате на сумму более трёх млрд руб.

Теги  •  #долг #зарплата #Мостовик #прокуратура

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Комментарии
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Nataly Petroff  •  2 мая 2017, 15:05

Жаль "Мостовик" и работяг. Все зло от тендеров... Чтобы получить заказ нужно демпинговать, а чем потом платить зарплату, непонятно. Так и банкротят хорошие предприятия, пока разные "Рога и Копыта" пилят госсредства.

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