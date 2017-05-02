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Омский санаторий "Рассвет" внесли в реестр недобросовестных поставщиков
Экономика  •   2 мая 2017, 16:14, последнее обновление 2 мая 2017, 16:45  •  печать

Омский санаторий "Рассвет" внесли в реестр недобросовестных поставщиков

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Из-за ненадлежащим образом оформленной банковской гарантии частный центр реабилитации может на два года лишиться права участвовать в государственных закупках. Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы включила "Рассвет" в реестр недобросовестных поставщиков.

Сегодня, 2 мая, комиссия омского УФАС рассмотрела жалобу регионального отделения Фонда социального страхования на ООО "Центр реабилитации "Рассвет". Сотрудники ФСС настаивали на том, что руководство центра уклонилось от заключения контракта на оказание услуг по санаторно-курортному лечению детей-инвалидов с заболеваниями нервной, эндокринной и костно-мышечной систем и сопровождающих их лиц. Антимонопольщики в итоге согласились с их доводами.

- Мы приняли решение включить сведения об ООО "Центр реабилитации Рассвет" в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь они два года не смогут заниматься своей деятельностью. Руководство санатория может в течение трёх месяцев обжаловать это решение в Арбитражном суде Омской области, - рассказал "Омск Здесь" специалист-эксперт отдела защиты конкуренции УФАС Владимир Шитов.

Отметим, что "Рассвет" был единственной альтернативой центру ФСС РФ "Омский", где тоже занимаются реабилитацией пациентов с травмами спинного мозга. Теперь, по словам главврача "Рассвета" Нателы Полежаевой, "Омский" станет единственным санаторием, который в течение двух лет сможет принимать участие в объявляемых чиновниками аукционах.

- У "Рассвета" отняли возможность играть на электронных площадках, на госзакупках. В условиях экономической блокады это был единственный путь для "Рассвета" независимо зарабатывать деньги, - сообщила в телефонном разговоре с "Омск Здесь" Натела Полежаева. - Этот канал сейчас мне перекрыли под надуманным предлогом. Зацепились за выглядящую ненадлежащим образом банковскую гарантию. А там произошёл элементарный технический сбой, банк в официальном ответе это подтвердил, и наша гарантия не попала в реестр. Разумеется, мы обжалуем решение УФАС, но сейчас мы автоматически улетели в реестр недобросовестных поставщиков, и уже три месяца играть на госзакупках не сможем. А за эти три месяца мы можем не доползти, так сказать, до светлого будущего.

Теги  •  #госзакупки #Натела Полежаева #санаторий Рассвет #УФАС

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