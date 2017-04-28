В Омске руководитель монтажного предприятия задолжал сотрудникам больше 6 млн рублей
Экономика  •  28 апреля 2017, 13:20  •  печать

В Омске руководитель монтажного предприятия задолжал сотрудникам больше 6 млн рублей

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Сотрудники одного из омских предприятий не получали зарплату в течение двух месяцев. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО "СтиллПро" в течение двух месяцев. По версии следствия, руководитель предприятия по производству изделий из металла, работ по сборке и монтажу сборных конструкций нарушил трудовое законодательство и Конституцию, не выплачивая зарплату сотрудникам с декабря 2016 по февраль 2017 года.

Общая сумма задолженности составила 6,3 млн рублей. При этом в кассу предприятия поступали средства более 18 млн рублей, которые руководитель потратил на иные цели. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и причинённый ущерб.

Теги  •  #зарплата #следственный комитет #уголовное дело

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