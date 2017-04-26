"Авангард" назвал задержку зарплаты технической проблемой

О задержках заработной платы хоккеистам и сотрудникам ХК "Авангард" сообщило сегодня "Р-Спорт" со ссылкой на свой источник. По данным агентства, долги накопились за два месяца и продолжают расти.

В клубе заявили, что с финансированием команды всё в порядке.

Клуб всегда выполняет все контрактные обязательства перед игроками. Техническую задержку в две недели мы не рассматриваем как какую-то проблему. Финансовое положение "Авангарда" было и будет устойчивым. Наш владелец "Газпром нефть" делает всё необходимое для стабильности всей клубной вертикали от команды КХЛ и до детской школы. <...> Так что финансирование клуба в предстоящем сезоне будет точно не меньше нынешнего, - прокомментировал президент ХК "Авангард" Владимир Шалаев.

По словам руководителя, в ближайшие дни клуб подпишет спонсорский договор с "Газпром нефтью" на три года. Также ведутся переговоры с рядом хоккеистов, контракты с которыми истекают.