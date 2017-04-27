Омск примет бизнес-миссию из Японии

В ходе встречи с представителями центрального аппарата министерства иностранных дел России губернатор Омской области Виктор Назаров сообщил, что в конце года в Омск прибудет бизнес-миссия из Японии. В городе состоится диалог между российскими и японскими предпринимателями.

Минэкономразвития РФ выбрало наш город площадкой, на которой соберутся представители малого и среднего бизнеса разных регионов России, заинтересованные в сотрудничестве с японскими компаниями. Омску тоже есть что предложить, - сказал Назаров.

Западно-Сибирский металлургический комбинат уже поставляет в Японию омский алюминий, который используется в производстве автомобилей. Завод технического углерода разработал и согласовал паспорт внешнеэкономического проекта по поставке в Японию своей продукции.