Омск примет бизнес-миссию из Японии
Экономика  •  27 апреля 2017, 08:25, последнее обновление 27 апреля 2017, 09:39  •  печать

Омск примет бизнес-миссию из Японии

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Министерство экономического развития России выбрало Омск в качестве места встречи российских и японских предпринимателей.

В ходе встречи с представителями центрального аппарата министерства иностранных дел России губернатор Омской области Виктор Назаров сообщил, что в конце года в Омск прибудет бизнес-миссия из Японии. В городе состоится диалог между российскими и японскими предпринимателями.

Минэкономразвития РФ выбрало наш город площадкой, на которой соберутся представители малого и среднего бизнеса разных регионов России, заинтересованные в сотрудничестве с японскими компаниями. Омску тоже есть что предложить, - сказал Назаров.

Западно-Сибирский металлургический комбинат уже поставляет в Японию омский алюминий, который используется в производстве автомобилей. Завод технического углерода разработал и согласовал паспорт внешнеэкономического проекта по поставке в Японию своей продукции.

Теги  •  #Виктор Назаров #Япония

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