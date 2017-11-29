Омские депутаты придут в исторический парк с детьми и внуками

Руководство и аппарат горсовета Омска побывали на экскурсии в недавно открытом мультимедийном парке "Россия - моя история".

28 ноября спикер горсовета Владимир Корбут, его заместитель Андрей Ткачук, депутаты Алексей Провозин, Аркадий Лунев, Сергей Грушичев, Елена Кокорина оценили экспозицию исторического парка. За две недели работы здесь, в здании Экспоцентра, побывало уже больше 20 тысяч омичей. В экспозиции используются 350 проекторов, 280 тачскринов, 300 единиц светового и звукового оборудования.

- В парке есть и федеральный контент - история России от создания государства до современности, и омская история, над которой работали сотрудники Омского государственного историко-краеведческого музея. 21 омская тема представлена, 64 персонажа - от Ермака и Бухгольца до Сергея Манякина и Михаила Ульянова, - рассказала депутатам директор парка Ольга Безродная.

Народные избранники с интересом осмотрели экспозицию. А спикер горсовета Владимир Корбут уже бывал здесь, но готов прийти снова.

- Еще до открытия мне удалось пройти все залы, посмотреть, что здесь представлено. Ошеломляющее впечатление от грандиозности данного проекта. Нужен 31 день, чтобы полностью изучить экспозицию, прочитать все, что здесь написано. Конечно, за одно посещение этого не сделать. Но историю нужно знать, уважать, на истории нужно учиться. Я уверен, что и учителя приведут сюда ребятишек, и родители. Думаю, депутаты горсовета в следующий раз должны прийти сюда не одни, а взять с собой детей и внуков! - считает Владимир Корбут.

Фото: пресс-служба Минкульта Омской области