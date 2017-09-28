На открытии нового сезона в омском театре зрителей напоят глинтвейном
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 17:39, последнее обновление 28 сентября 2017, 17:41  •  печать

На открытии нового сезона в омском театре зрителей напоят глинтвейном

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Свой 24-й театральный сезон Лицейский откроет необычным lounge-проектом.

В преддверии нового сезона Лицейский театр готовит новый для омской театральной общественности lounge-проект "Раскроем зонт - откроем сезон", режиссёром которого выступает Евгений Бабаш.

7 октября пространство Лицейского дворика оживёт и станет многоцветным: над крыльцом раскроются разноцветные зонтики. Всех гостей в этот вечер будут угощать горячим глинтвейном, кофе с корицей и горячим чаем с лимоном. Укутавшись в тёплый плед, можно будет послушать стихи в исполнении артистов театра и музыку в стиле Easy listening. Вечером новый, 24-й театральный сезон откроется здесь спектаклем по пьесе Ж. Ануя "Оркестр", премьера которого состоялась в июне.

- Мне нравятся ненавязчивые проекты, - рассказал автор проекта Евгений Бабаш. - Где зрителя не развлекают, не воспитывают, не указывают, как на это смотреть. Я хочу, чтобы зритель был свободен в своём выборе, чтобы театр не совершал над ним насилие, чтобы мы беседовали, не торопясь.

Теги  •  #Лицейский театр #сезон #театр

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