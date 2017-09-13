Новый директор омского театра драмы возьмёт количеством
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 15:07, последнее обновление 13 сентября 2017, 15:12  •  печать

Новый директор омского театра драмы возьмёт количеством

Автор:

Вернувшийся на должность директора Омского академического театра драмы экс-министр культуры региона Виктор Лапухин намерен увеличить количество премьер в новом сезоне почти в два раза. Причина - невыполнение театром госзадания по наполнению зала в 2016 г.

Если ранее омский драмтеатр готовил к сезону три-четыре премьеры, с возвращением Виктора Лапухина планка выросла до семи премьер. "К сожалению, театр не выполнил госзадание за 2016 г., наполнение зала, которое составляло 95 %, несколько снизилось. Это нужно исправить, то есть ставить больше спектаклей", - пояснил Лапухин в интервью газете "Омская правда". По словам директора учреждения культуры, в 2016 г. театр заработал 48 млн рублей. С увеличением количества спектаклей цифра, по его расчётам должна вырасти. Две премьеры - спектакли "Синяя борода" и "Орфей спускается в ад" - намечены уже на октябрь.

Теги  •  #Виктор Лапухин #Драмтеатр #премьера

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Избирком частично аннулировал результаты выборов в Омский горсовет  •  сегодня, 17:55
В Омске за август ликвидировали две несанкционированные свалки  •  сегодня, 17:49
В ходе добровольного тестирования в Омске выявили пятерых ВИЧ-инфицированных  •  сегодня, 17:34  •   1
Омский пенсионер "проиграл" полмиллиона на бирже мошенника  •  сегодня, 17:15  •   1
Омские трамваи станут голубыми  •  сегодня, 16:45
В ОмГПУ откроется аудитория имени Виктора Худякова  •  сегодня, 16:33
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400