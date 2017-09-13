Новый директор омского театра драмы возьмёт количеством

Вернувшийся на должность директора Омского академического театра драмы экс-министр культуры региона Виктор Лапухин намерен увеличить количество премьер в новом сезоне почти в два раза. Причина - невыполнение театром госзадания по наполнению зала в 2016 г.

Если ранее омский драмтеатр готовил к сезону три-четыре премьеры, с возвращением Виктора Лапухина планка выросла до семи премьер. "К сожалению, театр не выполнил госзадание за 2016 г., наполнение зала, которое составляло 95 %, несколько снизилось. Это нужно исправить, то есть ставить больше спектаклей", - пояснил Лапухин в интервью газете "Омская правда". По словам директора учреждения культуры, в 2016 г. театр заработал 48 млн рублей. С увеличением количества спектаклей цифра, по его расчётам должна вырасти. Две премьеры - спектакли "Синяя борода" и "Орфей спускается в ад" - намечены уже на октябрь.