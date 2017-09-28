Омский центр "Эрмитаж-Сибирь" закупает мебель для экспозиций

КУ Омской области "Омскоблстройзаказчик" объявило торги на поставку мебели для комплектации реконструируемого здания страхового общества "Саламандра" на ул. Музейная, 4, где разместится культурно-образовательный центр "Эрмитаж-Сибирь". На эти цели из бюджета выделяется более 38,5 млн руб.

Для центра закупается более 500 предметов. В основном это мебель для экспонирования и хранения музейных ценностей: деревянные и металлические шкафы, стеллажи, витрины, стеновые модули и др. Согласно контракту монтаж мебели должен быть завершён к 25 декабря. В перспективе в центре будут размещены экспозиции музея "Эрмитаж" и выставки омских мастеров.

Реконструкцию "Саламандры" планировалось завершить к 300-летию Омска. Строительство затянулось из-за смены подрядчиков. Сейчас там идут работы по благоустройству прилегающей территории - улица Музейная превратится в пешеходный бульвар. Сдать здание в эксплуатацию планируют в 2018 году.