В Омске открыли первый центр для туристов

Российские и зарубежные туристы во время визита в Омск теперь могут взять путеводитель по городу, записаться на экскурсию и узнать, как пройти от Любинского проспекта до Тарских ворот, а также как добраться до знаменитого озера Эйбеты.

Сегодня, 27 сентября, во Всемирный день туризма в центре Омска на базе Музея просвещения (Музейная, 3) запустили первый Туристский информационный центр, в стенах которого туристам будут предоставлять информацию о региональных туристических продуктах, гостиничных услугах, а также культурно-массовых мероприятиях и транспортной инфраструктуре.

- Это будет центр, в котором аккумулируется вся информация о нашем регионе, причём узнать её можно в увлекательной форме. Само здание способствует развитию туристического центра, ведь в 19 веке именно здесь возникло местное отделение Русского географического общества. Они наши предшественники, которые сделали первые шаги по изучению и рассказу о нашем регионе всей мировой общественности, - сообщил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Информационную помощь туристам в центре будут оказывать на русском и английском языках, а в ближайшие дни запустят телефонную горячую линию для туристов. Сотрудники центра будут давать гостям и жителям города полную информацию о туристических возможностях региона. В ближайшие годы филиалы Туристского информационного центра будут созданы в Таре, Большеречье и Муромцево. Именно эти населённые пункты должны стать "точками роста" при развитии регионального туризма.

Уже разработана первая в истории Омска туристическая карта города - её смогут получить все посетители центра. На подмогу турцентру придут и мобильные информационные стойки. Они появятся на вокзалах города и в аэропорту. Англоговорящие волонтёры помогут подобрать маршрут, а также подскажут, как быстрее добраться до центра города, куда сходить и что посмотреть. "Дежурить" помощники будут также на центральных улицах Омска.

- Наступило время переходить от слов к делу, и это дело состоит в том, чтобы популяризировать те маршруты и тот колоссальный опыт, который накоплен в Омской области. Сделать так, чтобы о них узнали не только омичи, но жители всей России и зарубежных стран. Наша область уникальная, и на своем опыте могу сказать, что те, кому я проводила экскурсии, говорили, что они даже не подозревали, что у нас есть такие прекрасные места, - сообщила заместитель министра культуры Омской области Анна Статва.

Фото: Илья Петров