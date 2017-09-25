Омские школьники станут участниками всероссийского познавательного турне
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 16:29, последнее обновление 25 сентября 2017, 16:29  •  печать

Омские школьники станут участниками всероссийского познавательного турне

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Омская область включена в Национальную программу детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия".

Омские школы, которые в этом году активно проявили себя в мероприятиях и акциях патриотической направленности, стали участниками Национальной программы детского культурно-познавательного туризма. В октябре 280 учащихся из 21 школы региона, добившиеся успехов в учебной и внеучебной деятельности, а также ребята из малообеспеченных и многодетных семей посетят наиболее известные культурно-исторические места нашей страны.

Первый маршрут под названием "Моя Россия: град Петров" предполагает поездку в Санкт-Петербург. В экскурсионную поездку входит посещение Мариинского театра, Государственного Эрмитажа, Русского музея, Государственного музея-заповедника "Петергоф", а также других историко-культурных и познавательных объектов. В программу также включён маршрут "Золотое кольцо" - посещение Москвы, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ярославля и Ростова.

Добавим, что федеральная программа в регионе реализуется уже второй год, и по сравнению с 2016 годом число участников возросло более чем в два раза. В прошлом учебном году в данной программе приняли участие 110 школьников.

Теги  •  #программа #школьники #экскурсия

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