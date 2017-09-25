Омские школьники станут участниками всероссийского познавательного турне

Омские школы, которые в этом году активно проявили себя в мероприятиях и акциях патриотической направленности, стали участниками Национальной программы детского культурно-познавательного туризма. В октябре 280 учащихся из 21 школы региона, добившиеся успехов в учебной и внеучебной деятельности, а также ребята из малообеспеченных и многодетных семей посетят наиболее известные культурно-исторические места нашей страны.

Первый маршрут под названием "Моя Россия: град Петров" предполагает поездку в Санкт-Петербург. В экскурсионную поездку входит посещение Мариинского театра, Государственного Эрмитажа, Русского музея, Государственного музея-заповедника "Петергоф", а также других историко-культурных и познавательных объектов. В программу также включён маршрут "Золотое кольцо" - посещение Москвы, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ярославля и Ростова.

Добавим, что федеральная программа в регионе реализуется уже второй год, и по сравнению с 2016 годом число участников возросло более чем в два раза. В прошлом учебном году в данной программе приняли участие 110 школьников.