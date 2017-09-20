Достопримечательности Большеречья объединят в туристический маршрут
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 10:02, последнее обновление 20 сентября 2017, 10:24  •  печать

Достопримечательности Большеречья объединят в туристический маршрут

Автор:

В регионе разработали круглогодичный маршрут "Выходной в сибирской деревне".

Однодневный туристический маршрут включает две главные достопримечательности Большеречья - музей-заповедник "Старина сибирская" и единственный в стране сельский зоопарк.

В "Старине сибирской" действует интерактивная программа, погружающая туристов в деревенский быт - здесь можно полежать на настоящей русской печи, пронести воду на коромысле, помолоть зерно на жерновах, отведать блинов с вареньем из местных ягод. Зимой музей-заповедник превращается в резиденцию Деда Мороза, популярную среди омских школьников. Для посетителей разработана игровая программа с конкурсами, хороводами, зимними забавами.

В Большереченском зоопарке группы будут сопровождать гиды. Они расскажут о местных обитателях, которых насчитывается более двух тысяч, о создании пар и появлении на свет малышей.

Теги  •  #Большереченский зоопарк #Большереченский район #Старина сибирская #туризм

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Бродячая собака прокусила 9-летнему мальчику кость руки  •  сегодня, 13:46  •   1
Пьяный омич возил в машине двоих детей  •  сегодня, 13:33  •   1
Трое молодых учёных получили президентские гранты на исследования  •  сегодня, 13:20
Инвестор пообещал за четыре года построить в Омске аэропорт "Фёдоровка"  •  сегодня, 12:57
Омич поплатился за "сафари" на лося в лесу Тюкалинска  •  сегодня, 12:40  •   1
Новая лавочка, созданная на деньги омичей, откроется на "Зелёном острове"  •  сегодня, 12:19
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400