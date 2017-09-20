Достопримечательности Большеречья объединят в туристический маршрут

Однодневный туристический маршрут включает две главные достопримечательности Большеречья - музей-заповедник "Старина сибирская" и единственный в стране сельский зоопарк.

В "Старине сибирской" действует интерактивная программа, погружающая туристов в деревенский быт - здесь можно полежать на настоящей русской печи, пронести воду на коромысле, помолоть зерно на жерновах, отведать блинов с вареньем из местных ягод. Зимой музей-заповедник превращается в резиденцию Деда Мороза, популярную среди омских школьников. Для посетителей разработана игровая программа с конкурсами, хороводами, зимними забавами.

В Большереченском зоопарке группы будут сопровождать гиды. Они расскажут о местных обитателях, которых насчитывается более двух тысяч, о создании пар и появлении на свет малышей.