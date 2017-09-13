Во Всемирный день туризма в Омске откроется туристский информационный центр

В регионе планируют масштабно отпраздновать Всемирный день туризма. Одним из знаковых событий станет открытие туристского информационного центра Омской области. Он появится на базе областного Музея просвещения. Об этом сегодня, 13 сентября, на заседании совета по развитию туризма в Омской области, проходившем под руководством заместителя председателя областного правительства Владимира Компанейщикова, сообщила заместитель министра культуры региона Анна Статва. Церемония открытия пройдёт 27 сентября по адресу: ул. Музейная, 3. Слоган работы туристского информационного центра - "Знаем всё о туризме в Омской области". Анна Статва добавила, что сотрудники центра предоставят всем обратившимся максимально полную информацию о туристических возможностях региона. Уже разработана первая в истории Омска туристическая карта города. Её смогут получить все посетители.

Члены совета также обсудили вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работающего в сфере туризме, представления онлайн-площадки для развития медицинского туризма в регионе. Она, напомним, начала работу в августе. Кроме того, обсуждался запуск проекта "Развитие промышленного туризма на территории Омска".