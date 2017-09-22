В Омске собирают экспонаты для музея моды
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 15:16, последнее обновление 22 сентября 2017, 15:33  •  печать

В Омске собирают экспонаты для музея моды

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В конце октября состоится открытие музея дизайна и технологий. Но пока в его коллекции есть пробелы.

Музей дизайна и технологий ОмГТУ завершает комплектование экспозиции. Там будут представлены предметы одежды, аксессуары и элементы быта конца XIX - первой половины XX, а также образцы современной моды и дизайна. Открытие нового креативного пространства состоится 25 октября в рамках осенней сессии Омской арт-резиденции.

При создании коллекции организаторы музея столкнулись с проблемой отсутствия экспонатов советской эпохи. В связи с этим они обращаются к омичам с просьбой передать музею вещи 1920-1980-х годов.

Добавим, что музей будет работать во втором корпусе Института дизайна и технологий (бывший ОГИС), в Центре материальной культуры и дизайна ОмГТУ по адресу ул. Красногвардейская, 9, каб. 227 и 229.

Теги  •  #арт-резиденция #музей #ОмГТУ

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