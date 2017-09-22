В Омске собирают экспонаты для музея моды

В конце октября состоится открытие музея дизайна и технологий. Но пока в его коллекции есть пробелы.

Музей дизайна и технологий ОмГТУ завершает комплектование экспозиции. Там будут представлены предметы одежды, аксессуары и элементы быта конца XIX - первой половины XX, а также образцы современной моды и дизайна. Открытие нового креативного пространства состоится 25 октября в рамках осенней сессии Омской арт-резиденции.

При создании коллекции организаторы музея столкнулись с проблемой отсутствия экспонатов советской эпохи. В связи с этим они обращаются к омичам с просьбой передать музею вещи 1920-1980-х годов.

Добавим, что музей будет работать во втором корпусе Института дизайна и технологий (бывший ОГИС), в Центре материальной культуры и дизайна ОмГТУ по адресу ул. Красногвардейская, 9, каб. 227 и 229.