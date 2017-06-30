Дарья Молчанская
Арт-прививка для Омска:
как активисты меняют городскую среду
как активисты меняют городскую среду
"Омск Здесь" узнал, как омичам удалось изменить городскую среду и, главное, их отношение к родному городу в рамках масштабного проекта Омская арт-резиденция.
В Омске завершилась масштабная презентация креативных индустрий - форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Организатором проекта выступал ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.
Миссия этого проекта - изменить город и мировоззрение его жителей, став своеобразным "волшебным пинком" к тому, чтобы город не зацикливался на своей монотонной жизни, а начал искать иные смыслы, чтобы людям было интересно жить в своём городе и не хотелось покидать его. Проект при этом не был навязан сверху - он взаимодействовал с обычными гражданами, объединив их. В Омске есть свои художники, фотографы, режиссёры, архитекторы и дизайнеры, и арт-резиденция должна была сделать так, чтобы город стал холстом для объединённых общей целью творческих омичей.
Омская арт-резиденция сделала акцент на таких направлениях, как парикмахерское искусство, театральный перформанс, IT-технологии, урбанистика как архитектура и арт-медиа. Прошёл день пленэра, фестиваль короткометражного кино "Ширина", а также профи-показы и имиджевый ретро-показ известного дизайнера Алёны Ахмадулиной. "Омск Здесь" попытался разобраться, чем всё-таки для Омска послужила арт-резиденция: рядовым культурным мероприятием или актуальным способом изменения городской жизни в целом.
Международный конкурс молодых дизайнеров "Формула моды: Восток-Запад"
В этом году ежегодный конкурс стал частью Омской арт-резиденции и был посвящён теме "Город и люди" - девизу самого форума. Уже 21-я по счёту "Формула моды" сделала акцент не только на дизайне костюма, но и на других модных направлениях, таких как парикмахерское искусство и театральный перформанс. Участники демонстрировали свои работы не на моделях, как это было раньше, - они приготовили экспозиционный планшет, на котором отражены мысли дизайнера: от эскиза на бумаге до уже готового костюма на манекене. В рамках международного конкурса в Омске впервые за последние десять лет состоялся профи-показ - демонстрация коллекций известных омских дизайнеров, которые открыли в родном городе свои ателье.
Нельзя не отметить и то, что международный конкурс молодых дизайнеров "Формула моды: Восток-Запад" прошёл на одной из главных сценических площадок города - в Концертном зале. Впервые за двадцатилетнюю историю почётные гости и участники конкурса "пришли" к высокой моде по красной дорожке, или точнее, как положено людям творческим, по красной дорожке в белый горох.
Владимир Компанейщиков
зампред правительства Омской области
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В Омске давно родилась традиция каждый год проводить фестиваль моды. Но в этом году благодаря настойчивости Эммы Васильевой и её коллег, поддержке руководства опорного вуза, ОмГТУ и Межгосударственной корпорации развития, мода, красота, талант выплеснулись на улицы города. Как говорил писатель, красота спасёт мир. Мне лично очень хочется спасти нашу омскую школу дизайна. Она одна из немногих, которая живёт и развивается в нашей стране. И очень хочется, чтобы наш город стал по-настоящему красивым. Чтобы по его улицам ходили прекрасные люди, и мы понимали, что у Омска есть замечательное будущее.
Воркшоп "Своя история"
Для того чтобы преобразить городское пространство, прежде всего нужно "раскачивать" местных жителей. Необходимо, чтобы они сами проявляли желание менять свою жизнь и пространство вокруг, поэтому центры прикладной урбанистики всегда заходят в города с исследованиями жизни местного населения, иначе новые идеи могут быть не поняты или не приняты. В рамках Омской арт-резиденции омичам предложили поучаствовать в преображении уютного сквера в центре города - возле Лицейского театра. Организаторы этого направления ставили перед собой амбициозные цели: в стилистике приглашённого архитектора создать объект, который при этом впишется в городскую среду Омска, а также объединить студентов специальностей "архитектура", "дизайн среды", "дизайн" и молодых профессионалов, работающих с городской средой для решения городских проблем путём создания проекта благоустройства сквера.
В рамках урбанистического направления возле Тарских ворот уже появился новый арт-объект, автором которого выступил Алексей Комов. Скамейка, выполненная в авангардном стиле, должна "вывести авангард на улицы Омска", а также акцентировать внимание на историческом здании в стиле конструктивизма - бывшем клубе спортивного общества "Динамо" имени П. М. Заковского, которое, к слову, так и не было признано памятником архитектуры.
Наталья Букаринова
куратор воркшопа "Своя история"
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Начиная работу над урбанистическим направлением в рамках арт-резиденции, мы ставили перед собой две амбициозные цели. Первая - это пригласить архитектора и предложить ему создать объект, выполненный в его стилистике, но при этом, чтобы он ещё и вписался в городскую среду Омска, был связан с искусством, архитектурой и историей города. Здесь нам удалось реализовать всё и даже больше. На Урбанчтениях, организованных ИТП "Град", состоялось знакомство с архитектором Алексеем Комовым, который в июне вместе с омским архитектором Леонидом Гусельниковым открыл арт-объект "Омск". Вторая цель - это объединить студентов специальностей "архитектура", "дизайн среды", "дизайн", а также молодых профессионалов, работающих с городской средой для решения городских проблем путём создания проекта благоустройства. Нам удалось объединить студентов трёх вузов, пяти специальностей, а также уже работающих архитекторов и школьников. Смогли детально разработать объекты, которые отвечают запросам театра. Подготовить архитектурную выставку-презентацию проекта благоустройства сквера Лицейского театра. На перспективу осталась разве что презентация проекта для жителей двора, подготовка описания проекта для включения в программу благоустройства на 2018 год, а значит, и реализация проекта.
Кинофотофестиваль "Ширина-2017"
К Омской арт-резиденции присоединился ещё один уже устоявшийся проект - кинофотофестиваль "Ширина". В этом году участники расширяли границы города, так же как и дизайнеры, под девизом арт-резиденции: "Город и люди". И если раньше основной темой для всех творческих материалов являлся неиссякаемый источник вдохновения - город, в котором мы живём, Омск, то в этом году кинодеятелям предлагали обратиться к направлениям арт-резиденции: урбанистике, моде и науке.
Однако в этом году фильмы и фотографии участников оказались слабее, чем в прошлые годы, поэтому обладателей Гран-при по обеим номинациям определить не удалось.
Анна Липко
директор фестиваля "Ширина"
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Действительно, жюри все работы участников "Ширины" отнесло в разряд "хуже, чем в том году". Но я как директор не соглашусь, наверное, с ними. По мне, так работы наоборот больше приблизились к кино, появились сюжеты, история, участники стали понимать, что есть начало и конец фильма. Раньше они больше снимали ролики. Также в этом году практически не было "утопии" про наш город, что всё плохо, серо и грустно в Омске. В этом году рискнули попробовать новый формат и провести "Ширину" в рамках Омской арт-резиденции. Удалось ли это? Сложно ответить. Со стороны могу сказать, что мы выбрали нелёгкий путь, были накладки с маршрутными листами и переносом мероприятий, что сказалось на количестве сданных в итоге работ (из 30 заявленных команд к финалу дошли всего 10). Многие говорили, что нет времени ходить на мероприятия и там что-то снимать. Я считаю, что это всего лишь отговорка. Ведь мы отменили оргвзносы, мы сделали новые мастер-классы, сделали пропуска участникам на платные закрытые мероприятия арт-резиденции, по моему мнению, были все условия для того, чтобы рассказать про Омск через призму кино в лучшем свете.
Открытый лекторий ОмГТУ
Актуальность идеи включения лектория в Омскую арт-резиденцию очевидна: люди ходят на лекции, участвуют в дискуссиях, смотрят образовательные видео, в которых узнают что-то новое и тем самым расширяют свой кругозор. В современном обществе давно уже наметилась тенденция, когда люди тянутся к знаниям, поэтому и целевая аудитория проекта: люди, для которых образование и самообразование - важная часть жизни.
Максим Сибин
куратор Открытого лектория ОмГТУ
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Нам удалось собрать лучших специалистов ОмГТУ, а также приглашённых спикеров на открытые лекции и мастер-классы на открытой площадке. Мероприятия посетило более 500 человек, были даже люди, ходившие каждый день на все лекции. Задачи обеспечить огромное количество посетителей не ставилось, мы хотели создать сообщество людей, стремящихся с пользой проводить свободное время: познавать новое, учиться дискутировать, общаться с интересными людьми, заводить друзей, разделяющих те же увлечения. Практика показала, что люди готовы приходить и общаться на самые сложные темы. В целом, первый блин получился не комом. Но мы собирали обратную связь и знаем, как улучшить подобные мероприятия в будущем. Идеи развивать и проводить дальше есть, причём, скорее всего, на регулярной основе. Этим летом вряд ли. Думаю, вернёмся к этому вопросу в сентябре.
Технологический музей ОмГТУ
Именно здесь, в Технологическом музее ОмГТУ (пр. Мира, 11, 8 корпус), проходил показ конкурсных коллекций участников Международной выставки - конкурса молодых дизайнеров "Формула моды: Восток-Запад 2017". Технологический музей концептуально задуман как музей новой формы, где на одной площадке будет возможность увидеть традиционные форматы экспозиции и инновационные интерактивные подходы к показу материала.
Эмма Васильева
директор Омской арт-резиденции
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Это очень логично вплетается в историю с техникой, как военной, так и мирной, которая изобретается и изготавливается в Омске, где можно интересно показать эволюцию развития технологической составляющей всех процессов. Пока мы на июнь использовали эту площадку для показа дизайн-мышления, от задумки художника-дизайнера (со сбором материала для вдохновения, концепцией, конфекционной картой, технологическими приёмами изготовления образца одежды) до готового изделия и фотосессии с модными образами. Чем не технологический процесс?! Думаю, что мы как творцы художественно-технологических проектов сможем в этом пространстве показать жителям города ещё немало выставочных и других социокультурных проектов.
Организаторы и партнёры Омской арт-резиденции замечают, что молодёжь в Омске уже готова заниматься более новыми, творческими проектами, и не только теми, что привычны для Омска, и этому, по их мнению, может поспособствовать имеющий все шансы стать ежегодным проект Омская арт-резиденция. В стратегии ближайших лет - создать объекты и проводить такие мероприятия, которые будут привлекать не только омичей, но и активных граждан со всей России.
Александр Ушаков
представитель Межгосударственной корпорации развития
Несмотря на яркие плоды работы в рамках прошедшего форума, итоги по Омской арт-резиденции подводить ещё весьма преждевременно. Сверхзадача арт-резиденции находится над индустриями и отдельными проектами. В конечном счёте, деятельность "креативного класса" - лишь инструмент для формирования образа жизни и формирования сознания, для которого актуальные провокации являются атрибутами повседневности, а сегодняшние "прецеденты в культурной жизни" являются нормой и стандартом.
Юрий Трофимов
министр культуры Омской области
Многие люди были на мероприятиях Омской арт-резиденции и говорили, что им понравился тот драйв и то настроение, которое там было. Такие мероприятия показывают культуру и культурное наследие региона, искусство, а также стиль жизни. Это общее настроение людей и тот образ жизни, который здесь ведут люди. Здесь дизайн, мода - это по-хорошему украшение действительности событиями. Омск - город с яркими событиями, и здесь интересно жить. Я буду всячески содействовать и надеюсь, что Омская арт-резиденция станет постоянной чередой событий. Есть люди, чрезвычайно увлечённые этим делом, и у них получается.
Эмма Васильева
директор Омской арт-резиденции
Цели амбициозные, как и сам проект для города. Достичь целей и изменить образ мышления омича за две недели июня невозможно. Это медленный, пошаговый процесс изменений позитивной повестки в городе, среде, голове. Важно, что многие молодые это понимают и готовы работать в современных условиях развития культурного ландшафта Омска. Надеюсь, что для многих креативных ребят мы раздвинули рамки и зоны вхождения в другую реальность мировой экономики. В этом и практика арт-резиденции найти пути входа в сектора экономики, где людям с прогрессивным мышлением будет найдено применение, или они сами поймут, где их точки роста.