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Действительно, жюри все работы участников "Ширины" отнесло в разряд "хуже, чем в том году". Но я как директор не соглашусь, наверное, с ними. По мне, так работы наоборот больше приблизились к кино, появились сюжеты, история, участники стали понимать, что есть начало и конец фильма. Раньше они больше снимали ролики. Также в этом году практически не было "утопии" про наш город, что всё плохо, серо и грустно в Омске. В этом году рискнули попробовать новый формат и провести "Ширину" в рамках Омской арт-резиденции. Удалось ли это? Сложно ответить. Со стороны могу сказать, что мы выбрали нелёгкий путь, были накладки с маршрутными листами и переносом мероприятий, что сказалось на количестве сданных в итоге работ (из 30 заявленных команд к финалу дошли всего 10). Многие говорили, что нет времени ходить на мероприятия и там что-то снимать. Я считаю, что это всего лишь отговорка. Ведь мы отменили оргвзносы, мы сделали новые мастер-классы, сделали пропуска участникам на платные закрытые мероприятия арт-резиденции, по моему мнению, были все условия для того, чтобы рассказать про Омск через призму кино в лучшем свете.

