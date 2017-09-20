В Омске решили почтить кофе необычным способом
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 17:44, последнее обновление 20 сентября 2017, 17:48  •  печать

В Омске решили почтить кофе необычным способом

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Во славу популярного напитка в Омском музыкальном театре поставят камерный спектакль "Кофейная кантата" на музыку Иоганна Себастьяна Баха.

Репетиции спектакля уже начались. Как рассказывают в литературной части музтеатра, "Кофейную кантату" Бах написал в начале 30-х годов 18-го века по заказу Кофейного дома Циммермана в Лейпциге. В этом кофейном доме Бах работал с 1729 года и по заказу его владельца писал музыку для двухчасовых концертов, которые пользовались популярностью у горожан. Впервые "Кантата" была исполнена в середине 1734 года, а опубликована в 1837-м. Это было первое произведение искусства, посвящённое кофе. Одной из причин написания Бахом шутливой кантаты стало движение в Германии за запрет кофе для женщин (предполагалось, что этот напиток делает их стерильными). К тому же многие немцы с недоверием относились к новому напитку: они предпочитали ему традиционное пиво и плохо воспринимали всё, что было не немецким. Во многих местах продажа кофе облагалась высокими налогами, а в некоторых землях была и вовсе запрещена. Владелец кофейни, заказывая Баху юмористическое произведение о кофе, хотел популяризовать этот напиток.

В "Кофейной кантате", которую представят омичам, три действующих лица: рассказчик, бюргер - не любитель кофе и его дочь - ярая поклонница этого напитка. А также небольшой инструментальный ансамбль, состоящий из флейты, двух скрипок, альта, клавесина и виолончели. Роли в омской постановке "Кофейной кантаты" Иоганна Себастьяна Баха будут исполнять лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Алексей Милосердов и Вадим Невзоров (Рассказчик), заслуженный артист России Александр Хмыров и Григорий Корниенко (господин Шлендриан) и лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Юлия Соловьёва и Карина Чемирзова (Лисхен). Режиссёр-постановщик спектакля - заслуженная артистка России Татьяна Боброва, дирижёр-постановщик - главный дирижёр театра Юрий Соснин. Дату премьерного показа объявят дополнительно.

Теги  •  #Иоганн Себастьян Бах #кофе #Омский музыкальный театр

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