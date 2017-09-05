Певица из Омска выступит в Опере Монте-Карло

Студентка четвёртого курса отделения "Вокальное искусство" Омского музыкального училища им. Шебалина Мария Лупарева отправилась на трёхнедельную стажировку в Оперу Монте-Карло - оперный театр в Монако. По итогам стажировки на сцене легендарного театра, где, начиная с девятнадцатого века, звучали самые выдающиеся мировые оперные голоса, пройдут два заключительных концерта - 21 и 23 сентября.

Как сообщила педагог Марии Лупаревой Наталья Сухотерина, её ученица - лауреат престижнейших международных и всероссийских конкурсов, вошла в основной состав участников проекта "Академия молодых оперных исполнителей из России в Опере Монте-Карло" на основании конкурсного отбора. Комиссию по отбору возглавил Жан-Луи Гринда - руководитель Оперы Монте-Карло.