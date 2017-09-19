В омской Драме отменяют бесплатные пригласительные на спектакли
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 09:57, последнее обновление 19 сентября 2017, 10:05  •  печать

В омской Драме отменяют бесплатные пригласительные на спектакли

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Директор Омского академического театра драмы Виктор Лапухин заявил, что время контрамарок закончилось.

Об этом руководитель сообщил на пресс-конференции. По его словам, пригласительные сохранятся лишь для журналистов, работников театра и их родственников, но выдаваться они будут только на предпремьерные показы.

Идёт поток писем на имя директора от общественных организаций, ветеранов. Пишут: "Мы представляем инвалидов, малоимущих и так далее. Пожалуйста, дайте нам 50 контрамарок". По российскому законодательству любое бюджетное учреждение, не только театр, не может давать пригласительные просто так, - цитирует Лапухина "Новый Омск".

Виктор Лапухин также добавил, что драмтеатру удаётся сохранять относительно невысокие цены на билеты.

Теги  •  #билет #Виктор Лапухин #Драмтеатр

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