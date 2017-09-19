В омской Драме отменяют бесплатные пригласительные на спектакли

Об этом руководитель сообщил на пресс-конференции. По его словам, пригласительные сохранятся лишь для журналистов, работников театра и их родственников, но выдаваться они будут только на предпремьерные показы.

Идёт поток писем на имя директора от общественных организаций, ветеранов. Пишут: "Мы представляем инвалидов, малоимущих и так далее. Пожалуйста, дайте нам 50 контрамарок". По российскому законодательству любое бюджетное учреждение, не только театр, не может давать пригласительные просто так, - цитирует Лапухина "Новый Омск".

Виктор Лапухин также добавил, что драмтеатру удаётся сохранять относительно невысокие цены на билеты.