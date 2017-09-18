Омичи смогут увидеть "Титаник" на дне океана

Впервые выставка под названием "Титаник. 100 лет истории" состоялась в 2012 году в Санкт-Петербурге и была посвящена столетию со дня гибели лайнера. Историю создания и трагической гибели лайнера в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в водах Атлантики смогли воссоздать благодаря архивным фотографиям и кадрам, которые получили с помощью подводной фотосъёмки. Теперь экспозиция добралась и до Омска, её посетители смогут увидеть уникальные фото интерьера корабля, проследить, как история "Титаника" отразилась в искусстве и массовой культуре, "познакомиться" с его пассажирами.

Как сообщает пресс-служба музея имени Врубеля, уникальные фотографии и информационные стенды фиксируют всю историю "Титаника" - от строительства судна и его первого пуска на воду до момента гибели и "жизни" после крушения - того, каким снимал легендарный корабль Джеймс Кэмерон в своей знаменитой ленте.

- В эпоху "Титаника" существовало соревнование судоходных компаний по доставке корреспонденции по Атлантике между континентами, - рассказала корреспонденту "Омск Здесь" куратор выставки Татьяна Медведовская. - В 1840 году компания трансатлантических маршрутов "Куннард Лайн" учредила приз "Голубая лента Атлантики", присваивающийся лайнеру, пересёкшему океан за рекордное время. "Титаник" мог бы посоревноваться за этот приз, но при его строительстве упор делался всё-таки на комфорт, а не на скорость. На выставке, помимо исторических фото, рассказывающих историю лайнера, будут представлены фотографии, сделанные подводным аппаратом "Мир", который запечатлел огромные винты корабля, носовую часть, якоря. Фото просто потрясающие!

По словам Медведовской, здесь же будет наглядно продемонстрировано сравнение огромного корабля с размерами человека, автобусом и даже лондонским кварталом, ведь протяжённость его палубы составляет два квартала английской столицы.

Организаторами выставки, которая будет работать с 23 сентября по 17 декабря, выступили министерство культуры Омской области, Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля и санкт-петербургский "Арт Центр".