В омском музее открылась выставка тактильных картин
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 14:57, последнее обновление 18 августа 2017, 15:31  •  печать

В омском музее открылась выставка тактильных картин

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В музее имени Врубеля открывается первая в России передвижная выставка тактильных картин. Благодаря особой технологии изготовления, изображение можно "считывать" руками.

Сегодня, 18 августа, в Омске состоится открытие экспозиции "Видеть невидимое". В музее имени Врубеля будут представлены рельефные копии произведений, собранных в Пушкинском музее.

В экспозицию вошли произведения разных стилей и эпох, чтобы расширить представления слабовидящих людей о европейской живописи. На выставке омичи увидят тактильные копии картин Сандро Боттичелли, Лукаса Кранаха Старшего, Жана-Батиста Симеона Шардена, Анри Руссо, Поля Гогена и Пабло Пикассо.

Как объяснили организаторы, в каждом городе, куда приезжает выставка, выбирается картина из местного собрания и создается её копия, которая адаптирована для восприятия незрячих  и слабовидящих людей. В Омске в экспозицию включили репродукцию полотна русского живописца Галкина "За чтением", которая была написана в 1890 году. После завершения выставки она останется в музее.

Также зрителям на выставке будет представлен аудиогид, который поможет понять, что изображено на той или иной картине. Выставка будет проходить с 19 августа по 15 сентября в музее имени Врубеля на улице Ленина, 3. Вход на неё свободный.

Теги  •  #выставка #картины #музей имени Врубеля #незрячие

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