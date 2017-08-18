В омском музее открылась выставка тактильных картин

Сегодня, 18 августа, в Омске состоится открытие экспозиции "Видеть невидимое". В музее имени Врубеля будут представлены рельефные копии произведений, собранных в Пушкинском музее.

В экспозицию вошли произведения разных стилей и эпох, чтобы расширить представления слабовидящих людей о европейской живописи. На выставке омичи увидят тактильные копии картин Сандро Боттичелли, Лукаса Кранаха Старшего, Жана-Батиста Симеона Шардена, Анри Руссо, Поля Гогена и Пабло Пикассо.

Как объяснили организаторы, в каждом городе, куда приезжает выставка, выбирается картина из местного собрания и создается её копия, которая адаптирована для восприятия незрячих и слабовидящих людей. В Омске в экспозицию включили репродукцию полотна русского живописца Галкина "За чтением", которая была написана в 1890 году. После завершения выставки она останется в музее.

Также зрителям на выставке будет представлен аудиогид, который поможет понять, что изображено на той или иной картине. Выставка будет проходить с 19 августа по 15 сентября в музее имени Врубеля на улице Ленина, 3. Вход на неё свободный.