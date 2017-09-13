В Омске из-за холода перенесено проведение фестиваля "Арт-лига"
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 12:59, последнее обновление 13 сентября 2017, 13:04  •  печать

В Омске из-за холода перенесено проведение фестиваля "Арт-лига"

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Фестиваль должен был состояться 13 сентября, но сильное похолодание вынудило организаторов отложить мероприятие.

Сегодня с 13:00 до 16:00 часов в сквере имени Дзержинского напротив здания мэрии должен был состояться фестиваль "Арт-лига", в рамках которого были запланированы хореографические мастер-классы и концертные номера, выступления вокальных и инструментальных коллективов, выставка картин, коллажей и фотографий, театральные зарисовки, поэтический ринг и другие творческие мероприятия. Но из-за нынешнего сурового сентября организатору, которым выступает Городской студенческий центр, пришлось поменять планы.

Фестиваль вынужденно перенесён, провести его сегодня помешала холодная погода, - сообщили корреспонденту в пресс-службе Городского студенческого центра, - когда точно он состоится, пока сказать не можем, предположительно через неделю. Точную дату мы сообщим позже.

Теги  •  #Городской студенческий центр

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