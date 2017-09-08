LIVE: "Открытие XVI театрального сезона. III Всероссийский театральный фестиваль "СОТОВАРИЩИ"

С 20 по 26 ноября 2017 года пройдёт III Всероссийский театральный фестиваль, посвящённый 90-летию Почётного гражданина Омской области и г. Тары, народного артиста СССР М. А. Ульянова. Об этом событии, а также об открытии XVI театрального сезона поговорим на сегодняшней встрече.

В пресс-конференции примут участие Анджей Неупокоев - директор Северного драматического театра имени М. А. Ульянова, Константин Рехтин - режиссёр-постановщик Северного драматического театра имени М. А. Ульянова, заслуженный деятель культуры Омской области. Будет организован телемост Омск - Москва - Санкт-Петербург с участием директора академического театра имени Е. Вахтангова Кирилла Крокка и театрального критика Надежды Таршис.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.