В Омске ищут двойников Моцарта
Культура  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 10:26  •  печать

В Омске ищут двойников Моцарта

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В омском Драмтеатре объявили необычный конкурс.

До премьеры спектакля "Амадей" в Драме осталось две недели. Новый, 144-й по счёту сезон здесь откроется 19 сентября. Постановка станет исповедью Антонио Сальери, его рассказом об убийстве великого композитора Амадея Моцарта. Режиссёром спектакля является Анджей Бубень, который уже ставил в Драме "Август. Графство Осэйдж" и "Смерть не велосипед, чтоб её у тебя украли". Спектакль уже собирает восторженные отзывы относительно декораций и костюмов.

- Костюмы не исторические, это специально смоделированная художником среда. Мы задались вопросом, что если бы венский двор существовал в наше время, но со своими традициями, титулами и прочей неотъемлемой атрибутикой императорского дворца. Фантастичная задумка отразилась и в декорациях, - рассказал художник спектакля "Амадей", известный мастер Олег Головко.

Попасть на премьеру спектакля, которая назначена на 19 и 20 сентября, можно, участвуя в необычном конкурсе. Лучших "Моцартов" выберет творческая группа создателей спектакля "Амадей". "Ваш знакомый как две капли воды похож на великого композитора? Или граффити рядом с вашим домом напоминает афишу спектакля "Амадей"? А может, вы порой встречаетесь с проявлениями классики в повседневной жизни? Мы хотим узнать об этом! Победитель получит возможность первым увидеть премьеру Омской драмы", - рассказали в театре.

О начале нового сезона в других театрах можно узнать здесь.

Теги  •  #Драмтеатр #конкурс #премьера

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Комментарии
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Nataly Petroff  •  6 сентября 2017, 11:26

Мало кто вообще представляет, как выглядел Моцарт. Это пиар, а не необходимость.

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Miracle M  •  6 сентября 2017, 11:38

Почему же "мало кто представляет, как выглядел Моцарт". Вы в поисковике забейте имя, там с добрую сотню портретов выдаст. По мне - так интересная задумка, любопытно посмотреть на двойников. Неплохо было бы и "Сальери" тогда уже найти.

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