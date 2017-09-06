В Омске ищут двойников Моцарта

До премьеры спектакля "Амадей" в Драме осталось две недели. Новый, 144-й по счёту сезон здесь откроется 19 сентября. Постановка станет исповедью Антонио Сальери, его рассказом об убийстве великого композитора Амадея Моцарта. Режиссёром спектакля является Анджей Бубень, который уже ставил в Драме "Август. Графство Осэйдж" и "Смерть не велосипед, чтоб её у тебя украли". Спектакль уже собирает восторженные отзывы относительно декораций и костюмов.

- Костюмы не исторические, это специально смоделированная художником среда. Мы задались вопросом, что если бы венский двор существовал в наше время, но со своими традициями, титулами и прочей неотъемлемой атрибутикой императорского дворца. Фантастичная задумка отразилась и в декорациях, - рассказал художник спектакля "Амадей", известный мастер Олег Головко.

Попасть на премьеру спектакля, которая назначена на 19 и 20 сентября, можно, участвуя в необычном конкурсе. Лучших "Моцартов" выберет творческая группа создателей спектакля "Амадей". "Ваш знакомый как две капли воды похож на великого композитора? Или граффити рядом с вашим домом напоминает афишу спектакля "Амадей"? А может, вы порой встречаетесь с проявлениями классики в повседневной жизни? Мы хотим узнать об этом! Победитель получит возможность первым увидеть премьеру Омской драмы", - рассказали в театре.

О начале нового сезона в других театрах можно узнать здесь.