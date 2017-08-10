В омский ТЮЗ пришёл новый режиссёр

Место главного режиссёра в омском ТЮЗе занял Евгений Рогулькин, известный некогда омичам по работам в Пятом театре и театре "Галёрка".

- 29 сентября ТЮЗ открывает сезон премьерой! Зажигательная, искромётная комедия "Плутни Скапена" в постановке нашего нового главного режиссёра - Евгения Рогулькина. Каскад вокальных и танцевальных номеров от наших артистов обеспечит вам хорошее настроение и заряд бодрости! Тем, кто посмотрел премьеру в конце сезона, спешим сообщить, что у нас готов другой актёрский состав и мы ждём вас снова! Билеты в продаже с 15 августа, - сообщили в театре.

Евгений Рогулькин - старший преподаватель кафедры мастерства актёра НГТИ. Окончил Кемеровский Государственный институт культуры, отделение режиссуры. Омским театралам известен по спектаклям в "Галёрке". В 2008 году он выпустил "Ретро", в 2009 - "Счастье лучше богатства". Кроме этого, в 2013 году поставил "Старомодную комедию" в "Пятом театре".

Напомним, в начале года омский ТЮЗ покинул Владимир Золотарь, который одновременно являлся и художественным руководителем, и главным режиссёром театра. После этого было решено вернуться к традиционной схеме, пригласив на пост директора Михаила Мальцева, а на должность главного режиссёра другого специалиста.

Фото: vk.com/plutniskapena