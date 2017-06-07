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В Омске назначили нового директора ТЮЗа
Культура  •   7 июня 2017, 10:51, последнее обновление 7 июня 2017, 11:19  •  печать

В Омске назначили нового директора ТЮЗа

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Руководителем театра юного зрителя стал Михаил Мальцев, который ранее был заместителем директора Северного драматического театра имени М. А. Ульянова.

Как сообщили сегодня в региональном Минкульте, директором омского ТЮЗа стал Михаил Мальцев. Ранее он работал заместителем директора Северного драматического театра имени М. А. Ульянова, а с 2013 года возглавляет  БУК "Дворец искусств "Сибиряк". "За время работы Михаил Николаевич зарекомендовал себя грамотным, инициативным руководителем", - говорят в ведомстве.

Михаил Мальцев

Напомним, в феврале должность директора театра покинул Владимир Золотарь, который возглавлял омский ТЮЗ с конца 2013 года. В 2014 году театр впервые получил грант министерства культуры Российской Федерации на постановку спектакля "Маленькие трагедии" Опыт драматических изучений" по произведению А. С. Пушкина, а спектакль "У лис длинные носы" в 2016 году получил специальный приз Российской Национальной театральной премии и приз XIII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин".

За время его руководства театр не раз оказывался в эпицентре скандала. Так, в сентябре прошлого года в СМИ поднимался вопрос по поводу задержки заработной платы артистам и "самоуправства" высшего руководства. Позже уже бывший худрук Театра юного зрителя Владимир Золотарь на своей странице в Facebook, впервые публично комментируя свою отставку, заявил, что "давно смирился с тем, что основная масса нашего народонаселения органически не в состоянии допустить саму возможность существования руководителя, который не ворует".

Фото: vk.com/sibmincult

Теги  •  #директор #кадровое назначение #Омский ТЮЗ

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