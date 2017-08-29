В Омске проведут фестиваль Егора Летова
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 18:14, последнее обновление 29 августа 2017, 18:14  •  печать

В Омске проведут фестиваль Егора Летова

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Фестиваль, о котором говорят уже не первый раз, станет одной из программ в новом сезоне Омской филармонии.

В новом сезоне Омская филармония планирует провести фестиваль Егора Летова. Об этом сообщила директор Омской филармонии Ирина Лапшина на пресс-конференции, посвящённой предстоящему "СимфоРокПарку".

- На мероприятии омский оркестр исполнит аранжировку его композиции "Всё идёт по плану" с экс-гитаристом группы "Гражданская оборона" Александром Чеснаковым, - сообщила Лапшина. - Мы не хотим открывать все карты, но есть планы на будущий год сделать фестиваль имени Егора Летова.

Напомним, что провести в Омске фестиваль памяти лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова ещё в июле предложил вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков. Местом проведения мероприятия было предложено сделать посёлок Чкаловский, где проживал музыкант, а точнее, "корпуса "Полёта".

Теги  •  #Егор Летов #фестиваль #филармония

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