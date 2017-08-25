Любинский проспект снова приглашает омичей на "Бархатный сезон"

В выходные на Любинском проспекте снова пройдут культурно-массовые мероприятия. Омичи и гости города смогут побывать на бесплатной экскурсии по историческому центру, послушать стихи омских авторов и познавательные лекции, а также пройти увлекательные квесты. Любители чтения могут посетить площадку буккроссинга и обменяться книгами.

Начавшийся этим летом творческий проект на обновлённом Любинском проспекте продолжает свою работу. В эти выходные, с 17 до 19 часов, здесь снова можно будет найти для себя занятие по интересам. Напомним, до конца сентября каждые выходные на Любинском проспекте планируется проведение культурных мероприятий. Но в этом году закрывать улицу для транспорта и делать её пешеходной пока не планируется.

В субботу, 26 августа, творческие площадки начнут работать с 17.00. В сквере возле памятника М. А. Врубелю: интерактивное занятие "На море с Айвазовским, или Школа юнг", а на пересечении улиц Ленина и Партизанской выступит прославленный дуэт Виктора Шурыгина и Константина Белякова. Ближе к вечеру, в 18 часов, школа танцев SWING TIME приглашает всех на площадку у скульптуры слесаря Степаныча послушать хорошую музыку и потанцевать. В Камергерском переулке с 18 часов откроется вечеринка "Своё лето".

В воскресенье, 27 августа, с 17 часов в сквере возле памятника М. А. Врубелю: интерактивное занятие "Я тоже так могу?!", посвящённое творчеству художников-авангардистов, а на пересечении улиц Ленина и Партизанской выступит участник грядущего "СимфоРокПарка" - группа ShamRock Band, будет организована развлекательная интерактивная программа.