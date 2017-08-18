Любинский проспект в Омске пока не станет пешеходным

Однако подобный формат культурного пространства приглянулся омичам, поэтому не исключено, что в следующем году центральную улицу будут закрывать для транспорта в выходные дни.

В эту субботу, 19 августа, в Омске на улице Ленина будут размещены несколько творческих площадок, где каждый желающий сможет найти для себя занятие по интересам. С 17:00 до 19:00 здесь выступят солистки Омской филармонии, инструментальный акустический коллектив, а также пройдёт выставка, посвящённая традиционным костюмам народов Сибири. Это будет пилотный проект, который покажет, действительно ли нужно закрывать центральную магистраль от транспорта на выходные дни.

- Перекрыть улицу Ленина не является самоцелью. Речь идёт об этом только в том случае, если количество участников на этих выходных достигнет критической массы. В этом году до конца сентября это будет своеобразная пробная версия, которая будет дорабатываться.Безусловно, проект будет продолжен в следующем году и будет масштабирован. Когда мероприятие дойдёт до определённых масштабов, мы будем заниматься этим вопросом. Но в этом году мы точно к этому не придём, - сообщила заместитель министра культуры Омской области Анна Статва.

В департаменте транспорта мэрии также не видят смысла пока перекрывать улицу Ленина.

- Нужно понимать цели перекрытия. Если будет наполнение на Любинском соответствующее, если будет много людей и будет требование по обеспечению безопасности, то тогда надо будет перекрывать. А если соберётся человек 10-15, чтобы показать выставку картин или почитать стихи, то возникает вопрос: а надо ли? Всё зависит от наполняемости и насыщения культурной программы, - заявил заместитель директора департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец. - Надо видеть всё своими глазами. В эту субботу нужно выехать лично и посмотреть, насколько будет обеспечено удобство для отдыхающих.

Что касается путей объезда, если всё-таки улицу Ленина сделают пешеходной, то их как минимум два: проезд по улице Гагарина через Комсомольский мост и улицы Тарская и Партизанская с выездом на Юбилейный мост. Однако его в 2018 году закроют на ремонт.

Напомним, с инициативой сделать Любинский проспект по выходным пешеходным выступил глава регионального Минкульта Юрий Трофимов. По его мнению, таким образом можно "каждые выходные устраивать такой небольшой День города". Ранее идея сделать улицу Ленина пешеходной прозвучала осенью 2016 года. С инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Голушко, предложивший каждую неделю проводить в центре Омска массовые мероприятия, перекрывая на выходные целую магистраль. Однако омичи восприняли предложение скептически, сетуя на пробки и не всегда хорошую погоду. Омская мэрия тогда также это предложение категорически отвергла.