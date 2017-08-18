На Любинском проспекте омичам будут прививать духовные ценности

Несмотря на то, что делать Любинский проспект пешеходным пока не будут, в эти выходные здесь пройдёт немало интересных культурных мероприятий. Палаточной торговли при этом не предусмотрено.

Сегодня на пресс-конференции, посвящённой развитию культурного пространства в городе, рассказали о перспективах развития Любинского проспекта. До конца сентября каждые выходные здесь планируется проведение культурных мероприятий. Но в этом году закрывать улицу для транспорта и делать её пешеходной пока не планируется.

Завтра, 19 августа, с 17 до 19 часов на пересечении улиц Ленина и Партизанской будут выступать солистки Омской филармонии Анна Шинковая и Татьяна Харечко. Возле скульптуры Любочки выступит инструментальный акустический коллектив Smile Muse. На площадке возле памятника Михаилу Врубелю пройдёт fashion-фотовыставка, посвящённая традиционным костюмам народов Сибири, а в сквере у Драмтеатра - литературный пленэр. Здесь состоится выступление омских поэтов и публичные лекции об искусстве. Возле закладного камня памятника Михаилу Ульянову омичей и их детей на праздник приглашает омский ТЮЗ - здесь пройдут весёлые игры, фотосессии в костюмах, встреча с артистами. Рядом со зданием бывшей женской гимназии расположится турбюро от Музея просвещения - все желающие смогут бесплатно побывать на экскурсиях по историческому центру города.

В воскресенье, 20 августа, возле скульптуры сантехника Степаныча горячую вечеринку устроит школа социальных танцев Лисбана Баро TU SALSA, а на пересечении улиц Ленина и Партизанской в преддверии осеннего "СимфоРокПарка" выступит музыкальная команда "аЗБУКА мО".

- Для меня было большой болью, что омичи проводят уик-энды в торговых комплексах. Мне всегда хотелось встать посреди комплекса и крикнуть: "Все на сплав, на природу!". Ведь там так хорошо, - сообщила замминистра культуры Омской области Анна Статва. - Мы не планируем превращать Любинский проспект в ярмарку. Мы будем думать о культурном наполнении улицы Ленина. Будем прививать культуру определённого отдыха, который не связан с сугубо материальными ценностями, а связан с духовными ценностями. <…> Речь идёт о том, чтобы сделать Любинский проспект сердцем города.