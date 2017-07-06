Место Ротберга в Музтеатре может занять варяг
Культура  •   6 июля 2017, 14:34  •  печать

Место Ротберга в Музтеатре может занять варяг

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На место директора Омского музыкального театра претендует несколько человек.

Как рассказали в региональном Минкульте, нового руководителя Омского музыкального театра должны назвать до начала нового сезона. На должность, которую ранее занимал Борис Ротберг, претендуют как омские специалисты, так и иногородние.

- Сейчас мы составляем лонг-лист для обсуждения и консультаций. В него входят кандидатуры очень уважаемых людей, профессионалов, специалистов. Фамилий много - как из нашего региона, так и из других. По понятным причинам мы не будем озвучивать все кандидатуры, пока не выйдем на этап консультаций. Это вопрос не одного дня, - пояснил "Омск Здесь" консультант регионального Минкульта по работе со СМИ Андрей Маслов.

При этом, по данным СМИ, на должность директора Омского музыкального театра рассматривается в том числе кандидатура директора музыкального училища имени Шебалина Олега Неупокоева, однако эту информацию в региональном Минкульте пока не подтверждают.

Напомним, что в последнее время в адрес руководства театра было обращено немало критики. Говорилось, что театр, на содержание которого ежегодно из бюджета выделяется 100 млн рублей, давно не радует громкими премьерами, а качество постановок театра не соответствует финансовым вложениям. Глава театра при этом должен решать технические задачи, "оптимизировав" работу в учреждении, разумно распоряжаясь деньгами. В свою очередь директор Музыкального театра Борис Ротберг отметил, что зрители довольны как работой актёров, так и задумками режиссёров, и за почти 30 лет его руководства театром никогда не шла речь о том, чтобы снять его с должности. Позже удалось прийти к компромиссу - Борису Ротбергу предложили стать президентом театра и он согласился на это.

Теги  •  #Борис Ротберг #директор #Омский музыкальный театр

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