В Омской области открывается Музей сказки

В начале сентября на территории Историко-этнографического музейного комплекса "Любино-Малороссы" в посёлке Политотдел будет открыт Музей сказки "Васин хутор". 2 и 3 сентября там пройдёт театрализованная игровая программа "Сказка - неразгаданная тайна".

По словам авторов проекта, в Музее сказки дети и взрослые побывают в гостях у Бабы-Яги, которая расскажет о тайне своего имени и объяснит, откуда у избушки появились курьи ножки. Также гости праздника узнают различные легенды, суеверия и поиграют с Бабой-Ягой в игры и эстафеты.

В Музее сказок омичей будут ждать фигуры сказочных персонажей и предметы старины. Кроме того, юные омичи примут участие в кукольном театре "Теремок".

Фото: пресс-служба правительства Омской области