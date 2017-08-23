В Омской области открывается Музей сказки
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 12:46, последнее обновление 23 августа 2017, 12:48  •  печать

В Омской области открывается Музей сказки

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Гостям "Васиного хутора" расскажут о тайне имени Бабы-Яги.

В начале сентября на территории Историко-этнографического музейного комплекса "Любино-Малороссы" в посёлке Политотдел будет открыт Музей сказки "Васин хутор". 2 и 3 сентября там пройдёт театрализованная игровая программа "Сказка - неразгаданная тайна".

По словам авторов проекта, в Музее сказки дети и взрослые побывают в гостях у Бабы-Яги, которая расскажет о тайне своего имени и объяснит, откуда у избушки появились курьи ножки. Также гости праздника узнают различные легенды, суеверия и поиграют с Бабой-Ягой в игры и эстафеты.

В Музее сказок омичей будут ждать фигуры сказочных персонажей и предметы старины. Кроме того, юные омичи примут участие в кукольном театре "Теремок".

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Теги  •  #историко-краеведческий музей #сказочные герои

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