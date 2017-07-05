Борис Ротберг станет президентом омского Музтеатра

Сегодня, 5 июля, официальным письмом в адрес регионального министерства культуры Борис Ротберг ответил согласием на предложение занять должность президента Омского музыкального театра. В его полномочия будут входить проработка концепции развития театра, представление учреждения на международных мероприятиях, конференциях, семинарах, выставках, фестивалях, а также консультирование по различным вопросам.

Напомним, что в последнее время в адрес руководства театра было обращено немало критики. Зампредседателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков утверждал, что театр, на содержание которого ежегодно из бюджета выделяется 100 млн рублей, давно не радует громкими премьерами. По его мнению, качество постановок театра не соответствует финансовым вложениям, и эти средства, по его словам, лучше направить на развитие музыкальных школ. В свою очередь директор Музыкального театра Борис Ротберг отметил, что даже летом, в жару, на некоторых спектаклях в зале сидит по 400 зрителей, и люди довольны как работой актёров, так и задумками режиссёров. Позже удалось прийти к компромиссу - Борису Ротбергу предложили стать президентом Омского музыкального театра. Для поиска нового директора театра будет объявлен открытый конкурс.