Омичей приглашают на сеанс немого кино с тапёром
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 17:19, последнее обновление 17 августа 2017, 17:20  •  печать

Омичей приглашают на сеанс немого кино с тапёром

Автор:

Омский камерный оркестр порадует меломанов киномузыкой и проведёт сеанс немого кино с тапёром.

31 августа Омский камерный оркестр выступит  с программой "Музыка любимого кино", в которой прозвучат саундтреки к знаменитым отечественным и зарубежным художественным фильмам: "Берегись автомобиля", "Гусарская баллада", "Светлый путь" и "Цирк". Коллектив также исполнит музыку, удостоенную американской премии "Оскар" - мелодию Дж. Уильямса к фильму "Список Шиндлера" и саундтрек Ф. Лея к картине "История любви".

На протяжении всего сеанса на большом видеоэкране будут транслироваться фрагменты знаменитой комедии Чарли Чаплина "Огни большого города", а со сцены будет звучать фортепиано, наполняющее немую киноленту звуком. Место за дирижёрским пультом займёт новосибирец Рустам Дильмухаметов, а роль тапёра будет отдана постоянному партнёру по сцене, коллеге из Омского камерного оркестра - омскому пианисту Вячеславу Васильеву.

- Омский камерный оркестр перенесётся в эпоху, когда кино было немым и показ киноленты сопровождал тапёр, импровизирующий за роялем, - сообщили в Омской филармонии. - Именно так выглядит сеанс немого кино с тапёром. Омский камерный оркестр этот номер включает в свои программы не первый раз, он полюбился публике и всегда находит новых поклонников среди тех, кто наблюдает его впервые.

Теги  •  #выступление #камерный оркестр #Омская филармония #программа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Гала Скиба  •  17 августа 2017, 19:39

Хорошо помню как ходили в кино на Чарли Чаплина и ни сколько не огорчались, что кино немое. С тапером на сцене будет интересно посмотреть.

Ответить
Анна Орлова  •  17 августа 2017, 18:36

Хорошая идея была бы, если бы это стилизовали под старинный синематограф. Зачем там музыка из советских фильмов? К немому кино она отношения не имеет, да и попсово как-то.

Ответить
Последние новости
Телеканал "Продвижение" раскроет в программе "Золотое дно" омской коммуналки  •  сегодня, 20:24
В Омске осудили заведующую детсадом, в котором на ребёнка упала тумба  •  сегодня, 17:48
В Омске отремонтировали 15 тысяч квадратных метров тротуаров  •  сегодня, 16:52  •   1
Падёж свиней от чумы зафиксирован в Омске  •  сегодня, 16:41
В Омской области состоялся молитвенный поход на байдарках по Иртышу и Таре  •  сегодня, 15:42  •   1  •  
43-летнего омича поймали на краже банок кофе в Астрахани  •  сегодня, 15:36  •   2
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400