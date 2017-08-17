Омичей приглашают на сеанс немого кино с тапёром

31 августа Омский камерный оркестр выступит с программой "Музыка любимого кино", в которой прозвучат саундтреки к знаменитым отечественным и зарубежным художественным фильмам: "Берегись автомобиля", "Гусарская баллада", "Светлый путь" и "Цирк". Коллектив также исполнит музыку, удостоенную американской премии "Оскар" - мелодию Дж. Уильямса к фильму "Список Шиндлера" и саундтрек Ф. Лея к картине "История любви".

На протяжении всего сеанса на большом видеоэкране будут транслироваться фрагменты знаменитой комедии Чарли Чаплина "Огни большого города", а со сцены будет звучать фортепиано, наполняющее немую киноленту звуком. Место за дирижёрским пультом займёт новосибирец Рустам Дильмухаметов, а роль тапёра будет отдана постоянному партнёру по сцене, коллеге из Омского камерного оркестра - омскому пианисту Вячеславу Васильеву.

- Омский камерный оркестр перенесётся в эпоху, когда кино было немым и показ киноленты сопровождал тапёр, импровизирующий за роялем, - сообщили в Омской филармонии. - Именно так выглядит сеанс немого кино с тапёром. Омский камерный оркестр этот номер включает в свои программы не первый раз, он полюбился публике и всегда находит новых поклонников среди тех, кто наблюдает его впервые.