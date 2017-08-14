Артисты Омской филармонии уехали покорять Китай

На II китайско-российском фестивале культуры и искусства, который открылся в Китае 5 августа, выступят Омские артисты. Балалаечник Виктор Шурыгин, гитарист Константин Беляков и два солиста - Вероника Бартеньева и Евгений Романов представят квартет народных инструментов "Тарские ворота". Они исполнят народные песни и романсы, а также песни из отечественных фильмов.

- Приглашение Омской филармонии принять участие в неделе культурного и художественного обмена между Китаем и Россией поступило от управления по делам культуры, телерадиовещания и печати города Харбин. Представители Омска дадут концерт 16 августа в малом зале Харбинской филармонии, - сообщили в Омской филармонии.

Добавим, что в фестивале также примет участие Симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева, Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан и другие.