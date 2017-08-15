Литмузей Достоевского отремонтируют к юбилею писателя

Капитальный ремонт здания музея начнётся в этом году и продолжится в следующем.

200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Достоевского будет отмечаться в 2021 году. Однако к этой дате готовятся уже сейчас. Так, в омском литературном музее писателя проведут капремонт крыши. Торги по поиску подрядчика пройдут до конца августа, на работы выделяется более 3,5 млн рублей. И это не все планы.

Здание комендантского дома сегодня требует серьёзного ремонта. В следующем году мы планируем провести ремонт фасада. Также необходим углублённый осмотр фундамента здания, и при необходимости его тоже нужно будет укрепить, - прокомментировал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Кроме того, планируется обновить экспозицию музея: добавить интерактивные элементы, внедрить QR-кодировки экспонатов, а также создать большую экспозицию, посвящённую истории литературы Омской области и связанным с ней знаменитым именам.