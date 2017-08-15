13 августа от сердечного приступа в Нижнем Новгороде скончался омский режиссёр Кирилл Витько. Там он работал над постановкой "Гамлет" в Центре Театрального Мастерства. "У Кирилла Витько остановилось сердце", - пояснили в пресс-службе регионального Минкульта.

Сейчас друзья Кирилла Витько объявили сбор средств, чтобы тело режиссёра доставить в Омск, где живут его родители.

Кирилл Витько - сын Владимира Витько, основавшего в 1990 году театр "Галёрка". Кирилл Витько учился в Алтайском государственном институте искусств и культуры по специальности "Актёр драматического театра", также он окончил режиссёрское отделение ГИТИСа. В "Галёрке" он работал с 2008 года, играл Алексея Турбина в "Днях Турбиных", Ивана Карамазова в "Братьях Карамазовых" и в других спектаклях. Как режиссер поставил 14 спектаклей, в том числе "Щелкунчик", "Беспечный влюблённый", "Безумный день, или Женитьба Фигаро" и другие. Одна из последних режиссёрских работ Кирилла Витько в "Галёрке" - спектакль "Провинциалка".