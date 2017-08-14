Новый режиссёр ТОП-театра привезёт в Омск победителей "Золотой маски"

Евгений Мардер, занявший кресло главного режиссёра ТОП-театра в конце июля, рассказал о творческих планах. В частности, он планирует запустить проект гастролей лучших театров страны. Напомним, прежний худрук ТОП-театра Игорь Григурко, отработав пять лет, положенные по контракту, уехал с семьёй в Петербург.

Могу лишь сказать, что первыми приедут театры из Санкт-Петербурга, Москвы и Перми. Участников гастролей мы отбирали из лонг-листа премии за последние два года, - рассказал Евгений Мардер в интервью "Новой газете-Регион". - Для обновлённой труппы ТОП-театра это - выход на качественно новый уровень. Наши гости - режиссёры и педагоги из лучших театров страны дадут мастер-классы ТОПовцам. Будет постоянное общение с мастерами, обмен опытом. Несомненно, это даст мощный толчок развитию самых разных граней таланта наших актёров, позволит ТОП-театру совершенно по-новому заявить о себе не только в Омске, но и в России, на международной сцене.

Для реализации этих замыслов Мардер обновляет труппу театра. И если раньше она была молодёжной, то теперь театр ищет актёров в возрасте от 20 до 50 лет. "Это позволит не ограничивать репертуар, поменять политику театра. Теперь мы сможем ставить самые разные пьесы. Критериев отбора всего два: талант и профессионализм. Пока из более чем 40 претендентов отобрано шесть актёров, так что вакансии есть. Каждое резюме я рассматриваю лично".

Новый сезон в ТОП-театре начнётся в конце октября. Омичей ждут как минимум две премьеры: постановка "Калеки с острова Инишмаан" Мартина Макдонаха, а также спектакли по мотивам произведений Чехова и Брехта.

Добавим, 32-летний режиссёр Евгений Мардер родом из Казани. Он окончил актёрское отделение Казанского театрального училища. Работал в Новосибирском "Старом доме" и Нижегородской областной драме, но главную школу прошёл в пермском театре "У моста" под руководством художественного руководителя, заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Федотова. Является лауреатом Всероссийского фестиваля молодой режиссуры "Ремесло".