Из Омского музыкального театра хотят сделать Мариинку

Сегодня, 27 июня, награждая работников Музыкального театра по случаю 70-летия культурного учреждения, вице-губернатор Владимир Компанейщиков заявил, что закрывать театр никто не собирается.

- У вас торжественная церемония, я не хочу её портить. Надо поговорить откровенно, глядя друг другу в глаза. Никакой речи о закрытии Музыкального театра не было и быть не может. Музыкальный театр - наша история, он может загнуться, как загнулся ТЮЗ. Я не захожу в оценку творческого потенциала, у нас замечательные актёры, но в театр не ходят. Вопрос в менеджменте. Вы не исполняете госзадание и наполовину. А нам говорит Минкульт России, что мы перефинансированы культурой. Мы не хуже по культуре, чем Москва и Питер. Мы будем хоть что-то технически менять в театре. Я хочу, чтобы мы сравнивали себя с Москвой, с Мариинкой. Огромный театр в центре Омска должен быть самым знаковым объектом культуры. Может, через два года мы запустим масштабную реконструкцию. Я не хочу быть могильщиком никакого театра, - цитирует Компанейщикова "Омск-Информ".

Напомним, ещё несколько дней назад чиновник утверждал, что театр, на содержание которого ежегодно из бюджета выделяется 100 млн рублей, давно не радует громкими премьерами. По его мнению, качество постановок театра не соответствует финансовым вложениям, и эти средства, по его словам, лучше направить на развитие музыкальных школ.

- Реакция пошла, что хорошо. С одной стороны, не считаю возможным рассматривать даже в качестве версии вопрос о закрытии театра. Оставлю эту историю (как и версию желания поставить на место директора "своего" человека) на "совести" коллег из "БК". С другой - лично мне уровень собственных постановок нашего Музыкального театра кажется очень невысоким. Но я не считаю возможным собственные оценки столь сложной темы принимать за истину в последней инстанции, - написал на своей странице в Facebook Владимир Компанейщиков.

В свою очередь директор Музыкального театра Борис Ротберг отметил, что даже летом, в жару, на некоторых спектаклях в зале сидит по 400 зрителей, и люди довольны как работой актёров, так и задумками режиссёров. Это, по его словам, и является показателем. Слова Компанейщикова при этом он не расценивает как попытку добиться его увольнения. Напомним, что Ротберг руководит Омским государственным музыкальным театром с 1990 года. "Театрами я руковожу 40 лет, и никогда не стоял разговор о том, чтобы меня куда-то убрать", - заявил Борис Ротберг в интервью "Новому Омску".

Борис Ротберг

Добавим также, что две недели назад на своей первой пресс-конференции в качестве министра культуры Юрий Трофимов отмечал, что проблемы у Музыкального театра есть, причём в сравнении с остальными культурными учреждениями, их больше. На вопрос, будет ли он думать о замене руководителя Музыкального театра, Трофимов ответил, что изучает кадровые вопросы во всех учреждениях культуры, в том числе и в Музыкальном театре.