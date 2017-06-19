Вслед за "Симфопарком" в Омске пройдёт марафон джаза под открытым небом

1 июля в парке "На Королёва" зазвучит живая музыка - здесь состоится новый проект JazzПарк. В течение дня под открытым небом выступят представители российской джазовой сцены из Омска, Екатеринбурга и Москвы.

Как сообщили в Омской филармонии, хедлайнер музыкального фестиваля - самый узнаваемый джазмен страны, пианист-виртуоз, народный артист России Даниил Крамер Москва. Его трио, в составе которого играют басист Сергей Васильев и барабанщик Дмитрий Власенко, в полдень откроет JazzПарк двухчасовым сетом джазового мейнстрима.

Затем сценическая площадка будет отдана артистам Омской филармонии - певице Анне Шинковой и Духовому оркестру под управлением Олега Романова. Они исполнят популярные джазовые стандарты, блюз и регтайм. Следом на сцену выйдут гости из Екатеринбурга - The Travelling Orchestra. Артисты исполнят американский блюз-рок и кантри-рок. Кульминацией оpen-air фестиваля станет "Джаз с Большим оркестром" - симфоджазовый концерт в формате jam session с участием джазменов и Омского академического симфонического оркестра под управлением Дмитрия Васильева.

- Как и многим омичам, мне понравилось на "Симфопарке". Пришло очень много людей при том, что было опасение, если вспомнить ту ситуацию, которая сложилась за день до этого (9 июня в Омске прошёл сильный дождь - прим. ред). И, конечно, наш омский оркестр в конце вечера выступил особенно мощно, музыканты выходили на бис несколько раз. Было очень много заинтересованных людей, особенно молодёжи, целые семьи. Такое объединение людей на фоне любви к музыке. Такие события нужны, и поэтому Омская филармония проведёт JazzПарк. Будет также непрерывно 11 часов джазового марафона в замечательном месте и при замечательной атмосфере. Я тоже там буду, - рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.