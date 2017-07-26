Омичи отпразднуют "Твой день" йогой и танцами

5 и 6 августа в парке "На Королёва" пройдёт городской фестиваль "Твой день", на котором омичи смогут отдохнуть всей семьёй. Гостей праздника ждут занятия йогой на свежем воздухе, танцевальные мастер-классы, разнообразная еда, шоу-программа, фотозоны и лекторий.

Омичи узнают об актуальных темах в области психологии, моды, красоты, здоровья и флористики. Для детей также подготовлены развлечения в виде аттракционов, мастер-классов и модного детского дефиле. Кроме того, юные омичи смогут погладить животных в контактном зоопарке, прокатиться на лошади и потанцевать.