Омичи отпразднуют "Твой день" йогой и танцами
Культура  •  26 июля 2017, 17:28, последнее обновление 26 июля 2017, 17:30  •  печать

Омичи отпразднуют "Твой день" йогой и танцами

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В Омске 5 и 6 августа состоится фестиваль, приуроченный к празднованию Дню города.

5 и 6 августа в парке "На Королёва" пройдёт городской фестиваль "Твой день", на котором омичи смогут отдохнуть всей семьёй. Гостей праздника ждут занятия йогой на свежем воздухе, танцевальные мастер-классы, разнообразная еда, шоу-программа, фотозоны и лекторий.

Омичи узнают об актуальных темах в области психологии, моды, красоты, здоровья и флористики. Для детей также подготовлены развлечения в виде аттракционов, мастер-классов и модного детского дефиле. Кроме того, юные омичи смогут погладить животных в контактном зоопарке, прокатиться на лошади и потанцевать.

Теги  •  #День города #фестиваль

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