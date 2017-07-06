TV BRICS покажет новые документальные фильмы КНР о сотрудничестве с Россией
Общество  •   6 июля 2017, 16:17, последнее обновление 6 июля 2017, 16:19  •  печать

TV BRICS покажет новые документальные фильмы КНР о сотрудничестве с Россией

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Телеканал TV BRICS (холдинг "МКР-Медиа") покажет серию новых документальных фильмов о развитии сотрудничества России и Китая, снятых Хэйлунцзянским телерадиовещанием (КНР).

Соответствующее соглашение достигнуто на Неделе телевидения китайской провинции Хэйлунцзян в Москве. Меморандум подписали представители Хэйлунцзянского телерадиовещания, TV BRICS и Евразийской академии телевидения и радио. В документе, в частности, говорится, что стороны намерены взаимодействовать в целях углубления взаимопонимания народов России и Китая и установления более крепких и долгосрочных связей.

Уже в июле 2017 года на канале TV BRICS выйдут пять 15-минутных документальных фильмов, рассказывающих о создании благоприятных условий для сотрудничества России и Китая, развитии интернет-бизнеса между странами, совместных перспективах РФ и КНР в области культуры и туризма.

Сотрудничество российского холдинга "МКР-Медиа" с китайскими партнерами началось в 2015 году с развития радиовещательного направления. Сегодня "Радио Сибирь" и Международное радио Китая ведут ряд совместных медиапроектов. Радиостанции осуществляют обмен новостями и программами: "Сибирь-онлайн" выходит в КНР, а "Китай FM" в РФ. В новом сезоне российско-китайский информационный обмен будет продолжен.

Справка:

TV BRICS создан в 2017 году компанией "МКР-Медиа" при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничеств стран БРИКС, содействия международному культурному и информационному обмену.

Теги  •  #TV BRICS #Китай #МКР-Медиа #телевидение

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