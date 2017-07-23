Тысячи омичей собрались на Сабантуй

Для гостей Сабантуя установили площадки национальных игр, лотки с национальными татарскими лакомствами и работами мастеров национальных ремёсел. Омичи развлекались боями мешками на бревне, битьём горшков, перетягиванием каната. Более серьёзные усилия прилагали участники борьбы "куреш" - батыры выявляют сильнейшего в борьбе на кушаках.
Также в рамках праздника прошёл финал конкурса среди омских татарок "Сабантуй кызы". Победительница 18-летняя Алсу Кабурова выиграла поездку в Казань на полуфинал конкурса "Татар кызы 2017".
Сабантуй - это праздник плуга, праздник окончания полевых работ. На сегодняшний день он стал многонациональным праздником, потому как мы живём в регионе, где проживает много национальностей. Мы между собой дружим и общаемся, - рассказала организатор праздника Чулпан Фахрутдинова.
Добавим, что на праздник приехали гости из восьми районов области, где компактно проживает татарское население, а также из Республики Татарстан.
Фото: Илья Петров
Это отличный праздник, объединяющий людей разных национальностей. Побольше бы таких.
Веселый праздник, удалось побывать уже во второй раз, национальный колорит, интересные игры и соревнования, очень вкусная кухня. Многое запомнилось с прошлого раза, в этом году добавили ещё новых элементов и не зря, детишек много было занято в мероприятиях.
Сабантуй - отличный повод пожрать, повеселиться и немножечно бухнуть)))) Хорошо, что еще и конкурсы понапридумывали и для детей.
Красивые фотографии, атмосфера праздника. И про детей не забыли, всем нашлось развлечение.
Городской праздник! Что может быть лучше. От всей души поздравляю омичей с гуляньями.