Тысячи омичей собрались на Сабантуй

Для гостей Сабантуя установили площадки национальных игр, лотки с национальными татарскими лакомствами и работами мастеров национальных ремёсел. Омичи развлекались боями мешками на бревне, битьём горшков, перетягиванием каната. Более серьёзные усилия прилагали участники борьбы "куреш" - батыры выявляют сильнейшего в борьбе на кушаках.

Также в рамках праздника прошёл финал конкурса среди омских татарок "Сабантуй кызы". Победительница 18-летняя Алсу Кабурова выиграла поездку в Казань на полуфинал конкурса "Татар кызы 2017".

Сабантуй - это праздник плуга, праздник окончания полевых работ. На сегодняшний день он стал многонациональным праздником, потому как мы живём в регионе, где проживает много национальностей. Мы между собой дружим и общаемся, - рассказала организатор праздника Чулпан Фахрутдинова.

Добавим, что на праздник приехали гости из восьми районов области, где компактно проживает татарское население, а также из Республики Татарстан.

1 / 17 • Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров