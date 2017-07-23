Тысячи омичей собрались на Сабантуй
Культура  •  23 июля 2017, 09:55, последнее обновление 23 июля 2017, 10:05  •  печать

Тысячи омичей собрались на Сабантуй

Автор:

В парке "Зелёный остров" прошёл татарский национальный праздник, посвящённый окончанию весенних полевых работ.

Для гостей Сабантуя установили площадки национальных игр, лотки с национальными татарскими лакомствами и работами мастеров национальных ремёсел. Омичи развлекались боями мешками на бревне, битьём горшков, перетягиванием каната. Более серьёзные усилия прилагали участники борьбы "куреш" - батыры выявляют сильнейшего в борьбе на кушаках.

Также в рамках праздника прошёл финал конкурса среди омских татарок "Сабантуй кызы". Победительница 18-летняя Алсу Кабурова выиграла поездку в Казань на полуфинал конкурса "Татар кызы 2017".

Сабантуй - это праздник плуга, праздник окончания полевых работ. На сегодняшний день он стал многонациональным праздником, потому как мы живём в регионе, где проживает много национальностей. Мы между собой дружим и общаемся, - рассказала организатор праздника Чулпан Фахрутдинова.

Добавим, что на праздник приехали гости из восьми районов области, где компактно проживает татарское население, а также из Республики Татарстан. 

Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров
1 / 17  •  Омские татары встретили "Сабантуй" битвой на бревне, угощали гостей национальными блюдами и выбрали главного батыра. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров

Теги  •  #сабантуй #татары

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Влад Никитин  •  23 июля 2017, 16:48

Это отличный праздник, объединяющий людей разных национальностей. Побольше бы таких.

Ответить
Таисия Петрова  •  23 июля 2017, 16:24

Веселый праздник, удалось побывать уже во второй раз, национальный колорит, интересные игры и соревнования, очень вкусная кухня. Многое запомнилось с прошлого раза, в этом году добавили ещё новых элементов и не зря, детишек много было занято в мероприятиях.

Ответить
Виктор Вайз  •  23 июля 2017, 13:12

Сабантуй - отличный повод пожрать, повеселиться и немножечно бухнуть)))) Хорошо, что еще и конкурсы понапридумывали и для детей.

Ответить
Евгения Шелохова  •  23 июля 2017, 13:04

Красивые фотографии, атмосфера праздника. И про детей не забыли, всем нашлось развлечение.

Ответить
Юлия Скиба  •  23 июля 2017, 11:02

Городской праздник! Что может быть лучше. От всей души поздравляю омичей с гуляньями.

Ответить
Последние новости
Три человека погибли в каскадной аварии под Омском  •  сегодня, 11:40  •   5
"Работник" банка украл у омской пенсионерки 55 тысяч рублей  •  вчера, 17:13  •   5
Власти Объединённых Арабских Эмиратов назвали остров в честь Омска  •  вчера, 15:34  •   4
В Омске маршрутка столкнулась с иномаркой у виадука на 15-й Рабочей  •  вчера, 14:50  •   5  •    •  
В Омске закроют две улицы из-за ремонта тепловых сетей  •  вчера, 11:05  •   2
Омским работающим пенсионерам немного повысят выплаты  •  21 июля 2017, 21:35  •   5
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400