Омичка стала призёром фестиваля Эмира Кустурицы

Певица Виолетта Сабаева вошла в число лучших на пятом фестивале русской музыки "Большой", учредителем которого является сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица.

Итоги фестиваля подвели накануне в Сербии. Участниками культурного форума стали 21 молодой музыкант из Сербии, а также Омска, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тюмени и других российских городов.

Награды вручались в двух возрастных группах. В старшей категории (18-25 лет) все три места завоевали сербские музыканты. А в младшей группе (13-17 лет) третий приз - "Бронзовую матрёшку" завоевала солистка Омского Государственного детского ансамбля Виолетта Сабаева. Первое место в этой категории заняла 13-летняя пианистка Светлана Зверева (Санкт-Петербург), второе - скрипачка Яна Янкович (Сербия).

Победители и призёры фестиваля

Фестиваль русской музыки "Большой" проходил в деревне Дрвенград, которую Эмир Кустурица построил для съёмок своего фильма. Теперь это национальный парк "Мокра гора". Кроме сопрано Виолетты Сабаевой, участие в фестивале принимали омичи Елизавета Новикова, Мария Лупарева, Максим Шабанов и Кристина Иванова.