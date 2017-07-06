Омичи выступят на фестивале Эмира Кустурицы в Сербии

С 13 по 15 июля в Сербии состоится V фестиваль русской музыки "Большой", вдохновителем и главным организатором которого является знаменитый режиссёр Эмир Кустурица. Праздник русской музыки пройдёт в одном из красивейших мест Сербии - в этнографической деревне Дрвенград Эмира Кустурицы, расположенной в посёлке Мечавник (национальный парк "Мокра гора").

Из Омска в Сербию поедут учащиеся Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина Мария Лупарева и Максим Шабанов, студентка Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского Кристина Иванова и воспитанница детской школы искусств № 1 скрипачка Елизавета Новикова. Последняя известна тем, что стала лауреатом Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета, который проходил в Омске в конце марта.

- Лиза - одна из крепких моих воспитанниц, стипендиат фонда Спивакова, и после конкурса в Южной Корее она была отобрана в Сербию. Программу, с которой она будет выступать, мы репетировали весь июнь и вообще все полгода. Можно сказать, что подготовка уже закончена, и она вылетает 12 июля. Крайнее наше занятие пройдёт в понедельник, - поделился с "Омск Здесь" наставник Елизаветы Новиковой, заслуженный артист РФ, солист Омского симфонического оркестра Александр Муралёв. - Участие в этом конкурсе очень престижно для нас, пробиться на такого рода конкурсы очень сложно, необходимо приложить немало усилий, и у нас это получилось. О конкурсе имени Чайковского мы пока не думаем, это очень высоко, и у меня даже мысли такой нет, а вот в конкурсе имени Янкелевича она будет принимать участие, так же как ещё две моих ученицы из училища и ещё пару малышей.

Добавим, что фестиваль русской музыки "Большой" учреждён известным сербским режиссёром Эмиром Кустурицей в 2013 году. В этом году в этнографическую деревню съедутся 140 музыкантов в возрасте от 13 до 25 лет из России и Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Россию будут представлять 20 молодых людей из Санкт-Петербурга, Омска, Оренбурга, Томска, Тюмени, Ханты-Мансийска и Муравленко. В жюри "Большого" - декан факультета музыкальных искусств Белградского госуниверситета Лильяна Несторовска, профессор Зоран Комадина и пианист Юрий Розум. Генеральным партнёром фестиваля выступает "Газпром нефть".