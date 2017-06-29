Омская драма выступила в поддержку "Седьмой студии"
Культура  •  29 июня 2017, 11:52  •  печать

Омская драма выступила в поддержку "Седьмой студии"

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Коллектив Омского академического театра драмы присоединился к акции в поддержку арестованных по делу "Седьмой студии".

Омский Драмтеатр заявил о поддержке акции солидарности с арестованным бывшим директором "Гоголь-центра" и экс-генпродюсером "Седьмой студии" Алексеем Малобродским и другими фигурантами дела. Опубликовав сообщение в официальной группе театра, коллектив отметил, что заключение под стражу - излишне жёсткая мера пресечения.

- Мы обращаемся к Следственному комитету с просьбой проявить милосердие и смягчить меру пресечения Алексею Малобродскому и Нине Масляевой. Надеемся на объективность, профессионализм следствия и скорейшее установление истины в возникшей ситуации, - гласит текст за подписью главного режиссёра Драмтеатра Георгия Цхвиравы.

Напомним, что 21 июня Пресненский суд Москвы санкционировал арест Алексея Малобродского. По данным ГСУ СКР по Москве, он вместе с бывшими директором АНО "Седьмая студия" Юрием Итиным и главбухом Ниной Масляевой присвоил 2,3 млн руб., выделенные Минкультом на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь". Однако, по мнению следователей, спектакль так и не состоялся.

Теги  •  #Драмтеатр #поддержка #следственный комитет

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