Омская драма закрыла 143-й театральный сезон

О том, каким этот сезон был для театра, - читайте в материале "Омск Здесь".

14 июня академический театр драмы завершил очередной, 143-й сезон спектаклем по роману Ремарка "Три товарища" в постановке главного режиссёра театра Георгия Цхвиравы. "Омск Здесь" вспоминает, каким этот сезон был для драмовцев.

Премьеры

В этом сезоне в Омской драме состоялось пять премьер. Конечно, это спектакль по легендарному роману "Три товарища" Эриха Марии Ремарка. Его поставил главный режиссёр театра Георгий Цхвирава. Для него это не первое обращение к творчеству Ремарка - в театре "На Литейном" он ставил "Триумфальную арку". Как рассказал режиссёр, спектакль "Три товарища" - это инсценировка немецкого романа 1930-х гг., которую он стилизовал под Брехта. Все события романа в постановке максимально приближены ко Второй мировой войне, а главным акцентом в истории омских драмовцев стало товарищество, в которое будут погружены отношения главных героев.

Спектакль "Три товарища"

Также состоялся премьерный спектакль по пьесе Островского "Правда - хорошо, а счастье лучше", который поставил московский режиссёр Роман Самгин. Главный режиссёр новосибирского театра "Глобус" Алексей Крикливый поставил спектакль по роману Горенштейна "Искупление". Алексей Крикливый уже известен в Омске - в прошлом году он поставил в Драме "Время женщин", постановку признали одной из лучших в репертуаре. В этом сезоне режиссёр решил обратиться к современной прозе, повествующей о трагической истории. "Искупление", к слову, по результатам фестиваля-конкурса "Лучшая театральная работа Омской области в 2016 году" признано лучшим спектаклем. На Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой в этом году вышли премьерные спектакли "Жизнь" по мотивам повести Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича" режиссёра Бориса Павловича и Sole mio по мотивам пьесы Г. Ибсена "Привидения" режиссёра Евгения Кочеткова.

Добавим, что в репертуар театра в завершившемся сезоне на основной сцене входили музыкальная комедия "Ханума", спектакль по пьесам Зощенко и Вампилова "Без ангела", комедия Островского "На всякого мудреца довольно простоты", комедия Карло Гольдони "Лжец". На камерной сцене - итальянская драма Mamma Roma, криминальная комедия "Дорогая Памела". Вместе с тем 1 февраля на сцене Омского драматического театра состоялся последний показ спектакля "Август. Графство Осэйдж", премьера которого была семь лет назад.

Награды

В этом году Омский драматический театр претендовал на престижную театральную премию "Золотая маска". Спектакль "Мария" по пьесе Исаака Бабеля в постановке художественного руководителя Георгия Цхвиравы был представлен на премии в пяти номинациях: спектакль малой формы, женская роль, мужская роль второго плана, работа художника по свету и работа режиссёра. Однако в Омск престижные награды так и не уехали.

Спектакль "Мария"

Между тем Омская драма стала лауреатом XXIII Омского областного конкурса-фестиваля "Лучшая театральная работа" по итогам 2016 года. Так, премия "Лучший спектакль года" была отдана спектаклю "Искупление", а премия "За верное служение театру" - Эльвире Музыченко. За лучшую мужскую роль второго плана был награждён Олег Теплоухов, он исполнил роль Франи в спектакле "Искупление". Специальная премия жюри "Дебют года" досталась актрисе Кристине Лапшиной за исполнение роли Сашеньки в той же постановке.

Кадровые решения

Одним из значимых событий стало возвращение в Омскую драму Виктора Лапухина, который возглавлял театр с 2001 по 2012 год, а затем перешёл на должность министра культуры Омской области. Из областного правительства он ушёл 2 мая в связи с выходом на пенсию и вновь занял свою предыдущую должность. В конце 2016 года в театр также пришли Мария Токарева ("Три товарища" и "Искупление") и Всеволод Гриневский ("Три товарища", "Без ангела", "Леди Макбет Мценского уезда"). Сегодня в труппе Драматического театра 39 актёров.

Утраты

15 марта ушла из жизни заслуженная артистка России Елизавета Романенко, которая отдала омскому драмтеатру 55 лет и до последних дней играла главную роль в криминальной комедии "Дорогая Памела", а также была задействована в спектаклях "Без ангела" и "Ханума". Всего на счету актрисы - около 50 ролей.

Гастроли

10 марта на сцене Московского академического театра имени Маяковского члены жюри Национального театрального фестиваля "Золотая маска" увидели один из ведущих спектаклей Омского драматического театра - "Мария". В спектакле заняты народный артист России Валерий Алексеев, актрисы Юлия Пошелюжная и Марина Бабошина, заслуженный артист России Александр Гончарук, актёр Владислав Пузырников, а также народная артистка России Наталья Василиади.

Добавим, что сегодня, по окончании театрального сезона артисты отправятся на Сахалин, где в эти дни проходит фестиваль "Сахалинская рампа". Драмовцы покажут два спектакля: Incognito по мотивам пьесы Гоголя "Ревизор" и "Жизнь" по мотивам повести Л. Толстого "Смерть Ивана Ильича".