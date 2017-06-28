Омский Лицейский театр завершит сезон премьерой
Культура  •  28 июня 2017, 11:24, последнее обновление 28 июня 2017, 11:24  •  печать

Омский Лицейский театр завершит сезон премьерой

Автор:

XXIII сезон омский Лицейский театр завершит показом премьеры 2017 года "Смешные деньги" по пьесе Рэя Куни.

В ходе XXIII сезона в репертуаре Лицейского театра появились спектакль для детей "Как Незнайка стал волшебником" по сказке Николая Носова "Незнайка в Солнечном городе", комедия "Смешные деньги" по пьесе Рэя Куни и трагифарс "Оркестр" Жана Ануя.

Впервые театр провёл вечера театральной психотерапии: спектакль "Равнодушный красавец" стал поводом для серьёзного разговора со зрителем, актёрами и психологами, - рассказала заведующая литературно-драматургической частью театра Дина Литвина. - На Межрегиональном фестивале "Неделя экспериментального театра" показала себя Первая студия и режиссёр Евгений Бабаш: работа "Путешествие Русалочки" (по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена) стала лауреатом I степени.

В 2017 году Лицейский театр впервые в истории стал одним из организаторов Омского областного фестиваля любительских театров "Театральная весна". Завершится XXIII сезон 29 июня показом спектакля "Смешные деньги".

Теги  •  #Лицейский театр #сезон

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В ДТП под Омском погиб 37-летний пассажир ВАЗа  •  сегодня, 15:24
Омские власти купят скрипку за 95 тысяч евро  •  сегодня, 15:17
Немецкий профессор восхитился омской "Птичьей гаванью"  •  сегодня, 15:09  •   1  •  
Мэр Омска принял отставку находящегося под следствием главного архитектора  •  сегодня, 14:45  •   1
В Омской области учредили звание заслуженного "айтишника" региона  •  сегодня, 14:16
Верховный суд России может повлиять на омские правила благоустройства  •  сегодня, 13:50
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400