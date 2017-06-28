Омский Лицейский театр завершит сезон премьерой

В ходе XXIII сезона в репертуаре Лицейского театра появились спектакль для детей "Как Незнайка стал волшебником" по сказке Николая Носова "Незнайка в Солнечном городе", комедия "Смешные деньги" по пьесе Рэя Куни и трагифарс "Оркестр" Жана Ануя.

Впервые театр провёл вечера театральной психотерапии: спектакль "Равнодушный красавец" стал поводом для серьёзного разговора со зрителем, актёрами и психологами, - рассказала заведующая литературно-драматургической частью театра Дина Литвина. - На Межрегиональном фестивале "Неделя экспериментального театра" показала себя Первая студия и режиссёр Евгений Бабаш: работа "Путешествие Русалочки" (по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена) стала лауреатом I степени.

В 2017 году Лицейский театр впервые в истории стал одним из организаторов Омского областного фестиваля любительских театров "Театральная весна". Завершится XXIII сезон 29 июня показом спектакля "Смешные деньги".